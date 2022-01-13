洛阳市处非办提醒：警惕以“元宇宙”名义进行的非法集资

近期，一些不法分子蹭热点，以“元宇宙投资项目”“元宇宙链游”等名目吸收资金，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动，市处非办提醒市民谨慎辨别。

近期，一些不法分子蹭热点，以“元宇宙投资项目”“元宇宙链游”等名目吸收资金，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动，市处非办提醒市民谨慎辨别。

●案例

随着“元宇宙”概念的爆火，一些公司宣称，投资“元宇宙链游”，可一边玩游戏一边赚钱。

福建福州的一家公司宣称，该公司经营“元宇宙链游”，只需要缴纳6000元管理费，再投资2万元兑换“虚拟货币”，购买游戏装备，用装备打出游戏道具，出售游戏道具，可实现月投资收益近100%。

投资“元宇宙链游”真的能赚钱吗？

浙江的张女士曾玩过一款叫“幸运石生肖”的“元宇宙链游”，商家宣称投资5000元，6天就有12%的收益。她玩了4个月后游戏无法登录，血本无归。

●解析

市处非办工作人员表示，2017年，中国人民银行及相关部委发布公告明确指出：发售“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

近期，以“元宇宙”名义开展的非法集资活动符合上述特征，主要表现为以下4种形式：炒作与“元宇宙”相关的游戏制作、人工智能等概念，编造包装投资项目，虚假宣传高额收益，借机吸收公众资金；借“元宇宙”概念，宣称“边玩游戏边赚钱”，诱骗参与者通过兑换“虚拟货币”、购买游戏装备等方式投资；利用“元宇宙”概念渲染虚拟房地产价格上涨预期，人为营造抢购假象，引诱进场囤积买卖；号称所发“虚拟货币”为未来“元宇宙通行货币”，诱导公众购买投资。

●提醒

市处非办提醒市民，上述活动打着“元宇宙”旗号，具有较强诱惑力、欺骗性，参与者易遭受财产损失。许多“元宇宙链游”宣称可理财赚钱，其实只是拿后入场投资者的资金来填补窟窿，风险巨大。请公众增强风险防范意识，谨防上当受骗。如发现涉嫌违法犯罪线索，请积极向有关部门举报。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山）