洛阳市处非办提醒：当心证券投资领域的非法集资陷阱

近期，一些证券投资领域的非法集资陷阱相继被曝光，不法分子打着集资炒股、委托理财等旗号，以高额回报为诱饵从事非法集资活动，市处非办提醒市民对此应提高警惕。

近期，一些证券投资领域的非法集资陷阱相继被曝光，不法分子打着集资炒股、委托理财等旗号，以高额回报为诱饵从事非法集资活动，市处非办提醒市民对此应提高警惕。

●案例

李某在四川省绵阳市经营某公司，为了筹集资金，在未经有关部门批准的情况下，该公司对外公开宣传集资炒股。李某通过公司员工和朋友口口相传的方式对外进行宣传，鼓吹其非常会炒股，可取得股市内幕信息，投资人可借款给其公司，由公司将资金投入股市，许诺投资人可获得100%投资回报。

后来，李某所获得的收益难以支付投资人的本金及高额利息，最终导致资金链断裂。截至案发，李某共向投资者吸收资金160余万元，集资款除支付前期许诺的高额利息外，大部分用于个人挥霍。法院以集资诈骗罪判处李某有期徒刑13年。

●解析

法院审理认为，李某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，致使集资款无法返还，骗取集资款数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。

市处非办工作人员表示，近年，证券投资领域已成为非法集资案件的高发领域之一，不法分子打着证券投资的旗号，以“高额回报”“快速致富”诱惑社会公众投入资金。此类非法集资活动主要有以下几类形式：一是以委托理财、集资炒股等名义非法从事证券投资咨询，以“承诺收益”“利润分成”等形式吸引投资者，承诺高额收益；二是通过建立网站、微信群等招收会员，以提供股票信息为诱饵，欺骗投资者交会员费；三是向投资者虚构公司的盈利能力及未来前景，销售未上市公司股票，欺骗投资者购买。

●提醒

市处非办提醒，非法集资活动万变不离其宗，突出的特点还是以高额返利来吸引投资者。辨别此类非法集资陷阱，应时刻牢记“四个合法”：合法机构、合法场所、合法人员、合法产品，对风险不明的“高收益”投资项目应认真辨别，切不可因贪图高利而盲目投资。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）