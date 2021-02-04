揭秘！洛阳玻璃厂路高架上这些细节设计 护航陇海铁路运行安全

备受瞩目的玻璃厂路高架桥主线通车在即。6日下午，洛报融媒记者在现场发现，在畅通惠民的同时，这条高架路上还有不少细节，专为护航高架桥下方的陇海铁路大动脉安全而设。

备受瞩目的玻璃厂路高架桥主线通车在即。6日下午，洛报融媒记者在现场发现，在畅通惠民的同时，这条高架路上还有不少细节，专为护航高架桥下方的陇海铁路大动脉安全而设。

揭秘1：灯带设在凹槽里？

6日下午，施工人员正在对跨陇海铁路段高架上几处预留的凹槽进行施工。现场施工人员介绍，这些凹槽是为了安装灯带预留的。

为何跨铁段的灯带要安装在防撞墙的凹槽里？记者邀请市住建局现场负责人为大家揭秘。

“这些凹槽是安装跨铁段灯带的，是我们的一个精心设计。”现场施工负责人介绍，常规的高架快速路沿线的路灯，都采用管式灯带的方式，设置在高架两侧防撞墙的顶部。

然而，由于玻璃厂路跨陇海铁路主线段靠近火车站，每天铁路运输十分繁忙，各类指挥列车运行的信号灯也较多。假如按照常规模式设置灯带，可能会给列车的安全通行带来影响。

为此，建设部门特意在跨陇海铁路及专用线的100余米内，在防撞墙内部设置了一批凹槽，用于安装路灯。这样，既能保证快速路的正常照明，又能更好保障列车安全通行。

灯带入槽，可谓一举双赢。