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去年全市累计减税降费53.6亿元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.17 19:20

　　为企业减压就是为发展赋能。去年，市税务局通过精细打磨一系列便利化办税举措，有效节省企业成本，着实为企业发展办了实事、解了难题。以“吴大姐办税辅导室”为代表的一系列办税辅导团队相继落地，为企业开启“一对一服务”，就是其中的亮点之一。

　　设立在孟津县税务局第一税务分局的“吴大姐办税辅导室”，是我市首个办税辅导室。由于发现在增加就业机会、激发经济活力等方面作用巨大的初创企业，在税务业务办理上往往缺少相关经验，去年9月，孟津县税务局第一税务分局局长吴慧霞在组织支持下开办专项辅导室，对企业进行“一对一服务”，进一步升级了全市税务系统“一窗通、一站式”服务，积极帮助初创企业稳起步、快成长。

　　为充分发挥效果，该辅导室内部设立了2个专业分组，并组建了包含10名成员的专家团队。辅导室每天安排4人值班轮守，承担起为纳税人缴费人答疑解惑、解忧助困的职能，对各类税费事项“把脉问诊”。

　　“现在的税收政策需要学习的内容多、更新快，有时难免存在掌握不到位的问题，但只要来到这里，每次都能感受到政策辅导的贴心与温暖。”国网孟津县电力公司专职会计孔传国表示。

　　洛阳坤祥置业有限公司近日送来一面印有“业务精湛效率高贴心服务纳税人”的锦旗，对“吴大姐办税辅导室”团队用真心真情服务，在2天内完成500多户业务的契税征收工作这一“壮举”表示真诚感谢。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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