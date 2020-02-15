洛阳最新规划！涉及金业路、香山小学、公交停车场……

18日召开的洛阳市城乡规划委员会2020年第七次会议，审议并原则通过《洛阳市金业路提升规划设计方案》《洛阳市二乔路公交停车场项目规划设计方案》《洛阳市武汉南路公交停车场项目规划设计方案》《洛龙区香山小学二期规划设计方案》及一批住宅项目规划等。

18日召开的洛阳市城乡规划委员会2020年第七次会议，审议并原则通过《洛阳市金业路提升规划设计方案》《洛阳市二乔路公交停车场项目规划设计方案》《洛阳市武汉南路公交停车场项目规划设计方案》《洛龙区香山小学二期规划设计方案》及一批住宅项目规划等。

金业路将拓宽为双向六车道的主干路

根据《隋唐洛阳城宫城区交通疏解专题研究》确定的规划方案，我市将积极构建“外环”分流、“内环”保护的双环网络，强化东、西干线，着力支撑宫城区展示。

其中，“内环”将形成“玄武门大街—金业路—凯旋路—玻璃厂路”宫城区环线。玻璃厂路和金业路两条南北向贯通道路形成东、西干线，实现宫城区中轴保护。

按照《洛阳市金业路提升规划设计方案》，金业路提升改造项目南起滨河北路，北至玄武门大街，长约1.85公里，按主干路标准建设，设计时速为40公里。其中，九都路至滨河北路段红线宽30米，九都路以北段红线宽45米，设置双向六车道，与玄武门大街宫城区段横断面保持一致。

按照规划，金业路全线共设置7个交叉口，均为平面渠化信控交叉口。其中，马路街、万安街采取右进右出方式，中州路口进行渠化优化处理，唐宫路口维持现有两个“T型”路口，并保留唐宫东路自东向西单向通行设置。同时，全线的公交站等城市家具也将进一步提升，全线设置四对港湾式公交站台，分别位于唐宫路口北侧、中州路口北侧、马路街口南侧、豫通街口北侧。

洛阳老城区、高新区各新增一处公交停车

公交场站建设，是打造“公交都市”的重要基础支撑。这次会议审议通过了二乔路、武汉南路两个公交停车场的建设方案。

按照规划，二乔路公交停车场位于洛阳市老城区二乔路与道北七路交叉口，总用地面积约45亩，规划建设综合服务楼、机修楼、备件库、洗车间、配电室、车棚等，总建筑面积约6000平方米，设有公交车停车位159个、小型车辆停车位53个。该停车场采用坡屋顶形式，建筑外立面采用米黄色真石漆点缀灰咖色真石漆。

武汉南路公交停车场位于洛阳市高新区郑州路与武汉南路交叉口，总用地面积约34亩，规划建设综合服务楼、机修楼、洗车间、变配电间、充电车棚、车棚等，总建筑面积约4000平方米，设有公交车停车位109个、小型车辆停车位30个。该停车场采用坡屋顶形式，建筑外立面采用米黄色真石漆点缀灰咖色真石漆。

洛龙区香山小学将扩大规模

按照洛阳市洛龙区学校总体布局，洛龙区香山小学位于金城寨街与关林路交叉口西南角。该学校将实施二期扩建工程，规划为30个教学班规模，可容纳1350个学生，总建筑面积约3.2万平方米，该学校主出入口设置在金城寨街，配套有食堂、运动场、宿舍等功能，主体材质为米白色真石漆和砖红色真石漆仿面砖分格，屋顶采用青灰色瓦面。

这次会议还审议通过了香榭里畔山兰溪、丝路·御城等住宅项目规划方案。其中，香榭里畔山兰溪(四期)位于老城区金谷北路与魏紫路交叉口东南角，总用地面积约134.05亩，将建设12栋高层住宅，沿经六路及琴书路规划有沿街商业，总建筑面积约38.4万平方米，配套建设有幼儿园、社区服务中心、社区卫生站、老年人日间照料中心等，规划停车位约2800个。

丝路·御城项目位于高新区华夏路以北、天中路以西、华夏北路以南、青城路以东区域，建设用地面积约110.23亩。该小区结合坡地地形布局，采用新中式设计风格，规划总建筑面积约28.1万平方米，停车位约1980个。规划设置21栋住宅，1栋3层9班幼儿园，配套社区老年人日间照料中心等，小区出入口分别位于天中路、青城路与华夏北路。（洛报融媒记者 李东慧 通讯员 史朋飞）