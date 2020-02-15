洛阳市城乡规划委员会2020年第七次会议召开

昨日，市城乡规划委员会2020年第七次会议召开，审议并原则通过《洛阳市金业路提升规划设计方案》《洛阳市二乔路公交停车场项目规划设计方案》《洛阳市武汉南路公交停车场项目规划设计方案》等。 昨日，市城乡规划委员会2020年第七次会议召开，审议并原则通过《洛阳市金业路提升规划设计方案》《洛阳市二乔路公交停车场项目规划设计方案》《洛阳市武汉南路公交停车场项目规划设计方案》等。 金业路提升改造项目南起滨河北路，北至玄武门大街，长约1.85公里，按主干路标准建设。二乔路公交停车场位于老城区二乔路与道北七路交叉口，总用地面积约45亩，规划建设综合服务楼、机修楼、备件库、洗车间、配电室等配套工程，总建筑面积约6000平方米，设公交车停车位159个。武汉南路公交停车场位于高新区郑州路与武汉南路交叉口，总用地面积约34亩，建设综合服务楼、机修楼、洗车间、充电车棚等，设公交车停车位109个。这两个公交停车场将为我市打造“公交都市”提供重要的基础设施支撑。 会议还通过了《豫西公共卫生中心(万安山医院)规划建筑设计方案》《洛龙区香山小学二期规划设计方案》《城投集团综合服务中心设计方案》《洛阳老城历史文化街区“洛邑古城二期”设计方案》《河洛古苑文化综合体二期项目规划设计方案》《洛阳香榭里畔山兰溪(四期)规划设计方案》《洛阳建业伊水东望项目规划设计方案》《洛阳碧桂园规划设计方案》《高新区丝路·御城项目规划设计方案》。 市长、市规委会主任刘宛康主持会议，市委常委、常务副市长、市规委会副主任王琰君，市委常委、市政府党组成员、市规委会副主任魏建平等参加会议。（记者 李东慧）