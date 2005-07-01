洛阳市自然资源和规划局原党组书记、副局长郭建平接受纪律审查和监察调查

据洛阳市纪委监委消息：洛阳市自然资源和规划局原党组书记、副局长郭建平(正县级)涉嫌严重违纪违法，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。

据洛阳市纪委监委消息：洛阳市自然资源和规划局原党组书记、副局长郭建平(正县级)涉嫌严重违纪违法，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。 据洛阳市纪委监委消息：洛阳市自然资源和规划局原党组书记、副局长郭建平(正县级)涉嫌严重违纪违法，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。 郭建平简历 郭建平，男，汉族，1963年7月出生，河南孟津人，1985年7月加入中国共产党，1983年8月参加工作，大学学历。 1983.08—1985.04 孟津县王良乡农技站干部，孟津县农牧局团支部书记 1985.04—1989.10 孟津县委办公室干事，副科级协理员 1989.10—2005.07 孟津县朝阳镇政府副镇长，白鹤镇党委副书记，小浪底镇党委副书记、政府镇长，常袋乡党委书记、人大主席(2003.04中共孟津县第十届委员会候补委员) 2005.07—2007.03 嵩县人民政府副县长 2007.03—2008.12 嵩县县委常委、统战部部长，政府党组副书记 2008.12—2012.02 嵩县县委常委、纪委书记 2012.02—2014.09 洛阳市涧西区委常委、政府副区长 2014.09—2015.03 洛阳市涧西区委副书记、政府副区长、代区长 2015.03—2017.06 洛阳市涧西区委副书记、政府区长 2017.06—2019.01 洛阳市国土资源局党组书记、局长 2019.01—2020.07 洛阳市自然资源和规划局党组书记、副局长 2020.07— 免去洛阳市自然资源和规划局党组书记、副局长职务