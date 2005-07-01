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洛阳市自然资源和规划局原党组书记、副局长郭建平接受纪律审查和监察调查
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-19 08:51

　　据洛阳市纪委监委消息：洛阳市自然资源和规划局原党组书记、副局长郭建平(正县级)涉嫌严重违纪违法，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。

　　郭建平简历

　　郭建平，男，汉族，1963年7月出生，河南孟津人，1985年7月加入中国共产党，1983年8月参加工作，大学学历。

　　1983.08—1985.04 孟津县王良乡农技站干部，孟津县农牧局团支部书记

　　1985.04—1989.10 孟津县委办公室干事，副科级协理员

　　1989.10—2005.07 孟津县朝阳镇政府副镇长，白鹤镇党委副书记，小浪底镇党委副书记、政府镇长，常袋乡党委书记、人大主席(2003.04中共孟津县第十届委员会候补委员)

　　2005.07—2007.03 嵩县人民政府副县长

　　2007.03—2008.12 嵩县县委常委、统战部部长，政府党组副书记

　　2008.12—2012.02 嵩县县委常委、纪委书记

　　2012.02—2014.09 洛阳市涧西区委常委、政府副区长

　　2014.09—2015.03 洛阳市涧西区委副书记、政府副区长、代区长

　　2015.03—2017.06 洛阳市涧西区委副书记、政府区长

　　2017.06—2019.01 洛阳市国土资源局党组书记、局长

　　2019.01—2020.07 洛阳市自然资源和规划局党组书记、副局长

　　2020.07— 免去洛阳市自然资源和规划局党组书记、副局长职务
[ 责任编辑：席倩倩]
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