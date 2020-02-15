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每天5000人！二里头夏都遗址博物馆上调参观限流人数
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-05 17:56

　　今日，洛报融媒记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，暑假期间，该馆客流量持续上升，为满足游客需求，从今天起，该馆将每日预约参观人数上限由3000人调整至5000人。

　　个人参观可关注微信公众号“二里头夏都遗址博物馆”，提前或当天进行实名预约，每人每天仅可预约一次；机关、企事业单位团体可提前2至5天将预约申请发送至邮箱eltbwg@163.com，每个团体人数限制为6至200人。

　　研学团队可提前2至5天将研学沟通函发送至夏博研学绿色通道邮箱eltyanxue@163.com进行预约申请，每个团体的人数限制为6至200人。

　　二里头夏都遗址博物馆开放时间为每天9：00至17：00(16：00停止入场)，每周一闭馆(除国家法定节假日外)。

　　参观时，请携带身份证、佩戴口罩，并配合工作人员进行体温检测、健康码核验。请勿携带零食，宠物，穿拖鞋入馆。

　　如果您想了解更多信息，可拨打电话0379-65091899(周一至周五)、0379-65091899(周六周日)咨询。

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[ 责任编辑：马佳佳]
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