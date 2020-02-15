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上海交大暑期实践团走进洛阳二里头夏都遗址博物馆
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-03 11:28
 

　　8月1日，上海交通大学暑期实践团来到洛阳二里头夏都遗址博物馆进行实践学习，了解厚重的二里头文化，培养对文物保护和考古发掘的兴趣，更好地树立文化自信。

　　当天上午，洛阳市政府发展研究中心研究员、文化学者刘彦卿专程赶来，为同学们介绍二里头遗址考古发现的历史和重大价值，带领大家走进博物馆，认真细致地进行讲解。同学们被博物馆的展陈文物和历史知识深深吸引，记笔记，拍资料，陶醉其中。

 

　　上海交大-巴黎高科卓越工程师学院大二学生王子岳说，来到洛阳二里头夏都遗址博物馆，让他对源远流长的中华文明有了更加深刻的认识和理解。此次实践活动中给他留下印象的有很多，包括博物馆的构造、夏朝的各种文化知识，甚至还对中国乃至世界历史有了更多思考。

　　姚舜禹同学更是感慨颇多，激动地说，位于河南省偃师市的二里头夏都遗址，是“中华文明探源工程”与“夏商周断代工程”的重要遗址。中国社科院二里头考古工作队在此蹲点坚持考古60年，刷新了中国考古界一系列“第一”。汇聚二里头遗址考古成果精华的二里头夏都遗址博物馆的建成与开放，将对进一步增强黄河流域高质量发展的文化自信发挥积极的促进作用。参观二里头遗址后，夏商时期厚重多彩的历史让人震撼。从精巧绝伦的青铜鼎，到巧夺天工的祭祀礼器，无一不蕴含着中国古代劳动人民的智慧。文以载道，大文而化之，在看到夏代都城遗址，深深感到中华文化源远流长，博大精深。经过此处社会实践，同学们更加确立了文化自信，作为新时代的新青年，大家将积极弘扬中华文化，让中国优良传统文化蔚然成风。(刘林汇 刘林丰 )

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[ 责任编辑：崔利利]
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