“走进二里头 探秘夏文化”：多学科共同参与 勾勒夏代中晚期“全景图”

二里头遗址是迄今为止我国“多兵种作战”最齐全的一个遗址，多个学科的研究项目涉及年代学、自然环境(人地关系)以及人的生存生活和生产行为等。如今，众多领域的研究成果已经可以较为清晰地描绘出二里头遗址当时的自然环境与人类生产生活状态。近日，记者采访中国社会科学院考古研究所二里头工作队队长赵海涛，为您介绍一二。

二里头遗址出土的陶器

二里头遗址是迄今为止我国“多兵种作战”最齐全的一个遗址，多个学科的研究项目涉及年代学、自然环境(人地关系)以及人的生存生活和生产行为等。如今，众多领域的研究成果已经可以较为清晰地描绘出二里头遗址当时的自然环境与人类生产生活状态。近日，记者采访中国社会科学院考古研究所二里头工作队队长赵海涛，为您介绍一二。

洪水导致洛河改道，二里头文化由此兴起

如今，我们看到二里头遗址的地理状况是这样的——位于洛河以南、伊河以北，地势相对平坦开阔，遗址以东，伊、洛两河汇流形成伊洛河。但环境考古学的研究发现，二里头文化兴起时，地理状况并非如此。

中国社会科学院考古研究所二里头工作队队长赵海涛告诉记者，2006年,中华文明探源工程的工作人员在二里头遗址南侧附近的四角楼村南一条人工灌渠中发现了古洪水的沉积遗迹，研究表明，这是一次发生在距今4050年至3800年的异常洪水事件。

“这场洪水属于特大洪水，二里头地区因此成了一片汪洋，只有零星的‘岛屿’突兀于水面之上，给当时生活在这里的龙山时期先民带来严重的灾难。”赵海涛说，洪水直接导致了古洛河的决口和改道，使得古洛河在二里头遗址西侧注入伊河，古伊洛河从二里头遗址南侧流过。

这种情形一改二里头遗址先前被两河相夹、地域狭小的封闭状况，让二里头遗址及以北地区成为一个完整的平原，这片区域北邻邙山，南临古伊洛河，气候湿润、土壤肥沃、动植物资源丰富，为二里头居民建立居址及发展壮大创造了极好的自然环境。

这场洪水是否与“大禹治水”传说中的洪水是一回事，目前仍有待进一步研究。但可以确定的是，这场洪水对华夏文明的形成和发展产生了重大的影响，洪水过去后不久，二里头文化开始兴起，中国的青铜时代也由此发端。

二里头人以小米为主食，牲畜宰杀模式体现“产业升级”

目前，考古人员在二里头遗址共发现炭化植物种子2万多粒，经鉴定，其中大部分是农作物遗存，包括粟、黍、水稻、小麦、大豆5个种类。

二里头遗址各期土样浮选(将遗址土样放入水中，使较轻的炭化物浮起)结果显示，炭化粟粒在各种炭化农作物中数量最多，出土概率最高；炭化黍粒数量相对少一些，但出土概率不低。可见，当时的二里头居民的旱地农业生产施行以粟为主、以黍为辅的种植制度。

炭化稻谷的发现，说明当时二里头人曾在二里头遗址周边种植稻谷，或从其他地区调入稻谷。不过，二里头遗址绝大多数人骨的碳氮稳定同位素显示，当时普通居民主要食用以小米为主的碳三类植物，而不是以水稻为主的碳四类植物。因此，专家推测，稻谷可能是专供少数贵族食用的。

主食有了，肉怎么获取呢？赵海涛介绍，饲养家畜是二里头人获取肉类的主要途径，主要包括猪、狗、绵羊、山羊、黄牛等。食性分析结果表明，当时绵羊多是放养，黄牛多是人工喂养，而猪、狗主要吃人的剩饭剩菜。

此外，从二里头文化一期至四期，黄牛、绵羊数量有逐渐增多的趋势，可见当时的居民越来越懂得利用草本植物来饲养食草性动物，显示出当时的畜牧业发展到一个新的阶段。

赵海涛还介绍了一个有趣的发现：二里头文化二期的羊大部分在3岁以前被宰杀，到了二里头文化四期，大多数羊在3岁以后才被宰杀，甚至年龄超过6岁才被宰杀的羊占比超过50%。前后宰杀模式的不同，体现出“产业升级”的过程——从养羊吃肉到进一步生产羊毛的转变。

考古发现也告诉我们，二里头人跟今人一样喜食烧烤。在二里头遗址发现不少烧焦了的兽骨，约占兽骨总数的五分之一。鉴于烧烤时把骨头都烤焦的情况较少，因此，专家分析，二里头文化时期，火烤仍是较普遍的肉类烹饪方法。

二里头遗址出土的青铜器

先进铸造技术，让二里头文化成为时代黑马

赵海涛介绍，二里头遗址出土的人工遗物种类多样、类型丰富，主要包括陶器、铜器、玉器(含绿松石器)、石器、漆木器、纺织品等，尽管发现的数量有多有少，但都能在一定程度上反映二里头人的生产和生活状况。

陶器是二里头遗址最常见的人工遗物。它们形制多样、种类丰富，有炊具、食器、酒器、盛储器等，广泛应用于二里头人生活的方方面面，与石器一起成为普通人的常用器物。

二里头陶器上出现的刻符

值得注意的是，考古人员在其中一些陶器上发现了刻符，其中一些刻符是动物、器物图案，而有些刻符则比较特别，是由抽象的纵、横线条组成的图案。“这些刻符看起来很像早期的文字。有可能代表着数字、植物、建筑、器物以及自然现象等，但这些仍有待进一步研究。”赵海涛说。

铜器是二里头遗址出土的重要人工遗物。研究发现，在从二里头文化一期到四期的铜器中，纯铜所占比例不断减少，青铜所占比例不断增加，合金材质中砷、银、铅、锡等元素的含量不断变化，这体现出二里头人冶金技术从发端迈向成熟的过程。

二里头遗址出土的青铜器

“更重要的是，二里头人已使用复杂的复合范铸法来铸造青铜礼器，这一先进技术让二里头文化成为跃入中国青铜时代的第一匹黑马。”赵海涛说，复合范铸法需要规范化的体系来执行，器范的尺寸、形状、纹饰都要相互关联。在青铜时代，世界上其他地区都没有发明出这种将设计与铸造工艺融为一体的完整成熟体系。标准化、协作性和可预见性是这种生产体系的基本特征。复杂的技术与工序，造就了中国青铜器制造过程中高超的控制与管理水平。

“二里头的青铜礼乐文明，显现了以礼制立国的中原王朝的特质。”赵海涛说，祭祀与宫廷礼仪用的青铜酒器、乐器，仪仗用的青铜武器，以及传统的玉礼器，共同构成独具中国特色的青铜礼乐文明，成为后世王朝的典范。（洛报融媒记者 刘嘉仪 文/图）