幼儿园老师带15个孩子参观博物馆 下公交车后发现少了一个娃

昨日，记者得知这样一件事儿：洛龙区一幼儿园组织孩子乘公交车到洛阳博物馆参观，下车后老师才发现，一名7岁的男孩被落在车上。

昨日，记者得知这样一件事儿：洛龙区一幼儿园组织孩子乘公交车到洛阳博物馆参观，下车后老师才发现，一名7岁的男孩被落在车上。

昨日9时53分，市110联动指挥中心接警员许瑞峰接到一起报警。报警人是一家幼儿园的老师，她和另外2名老师带着15个孩子乘公交车到洛阳博物馆参观，她们在聂湾南站下车后，突然发现少了一个孩子，这才意识到有个孩子被落在公交车上了。

安乐派出所民警到达现场后得知，一名老师已打车去追赶公交车。民警说，他们随后沿路查看，留心孩子是否半路下车，并前往终点站。最终，民警和老师在终点站的公交调度台附近，见到了被司机送来的孩子。

原来，公交司机张亚伟驾车行至解放路时，从后视镜中看到一个孩子在车厢内走动，他跟孩子沟通得知，原来是跟老师、同学走散了，孩子因为紧张，一时也说不清家长、老师的电话。

随后，张亚伟先安排孩子坐下，打算到终点站后，再通过孩子书包上的幼儿园电话跟园方联系。到站后，他在抱孩子前往公交调度台的路上，看到了正在找孩子的民警和老师。（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 刘峰 方楚）