杜向阳：一心照亮“回家路”的志愿者（最美洛阳人）

1998年，年仅4岁的龙龙(化名)被拐；时隔20多年，今年春节，他终于能和家人过个团圆年了。龙龙的这个团圆年，离不开宜阳县韩城镇官东村杜向阳的帮助。今年45岁的杜向阳是宝贝回家公益组织的一名志愿者。

1998年，年仅4岁的龙龙(化名)被拐；时隔20多年，今年春节，他终于能和家人过个团圆年了。

龙龙的这个团圆年，离不开宜阳县韩城镇官东村杜向阳的帮助。今年45岁的杜向阳是宝贝回家公益组织的一名志愿者。

“爸爸在牡丹桥附近开饭店……店里地上有很多锅……姥姥家有一排排红色房子……”去年10月10日，杜向阳在公益网站上看到龙龙的寻亲信息，“牡丹桥”“开饭店”这些都是难能可贵的寻人线索，他随即前往当地警务室，打听当年牡丹桥附近有无走失人员的报警信息，但一无所获。

杜向阳不甘心放弃，随后在牡丹桥附近张贴寻人启事，走访周边商户、住户等，并在微信朋友圈中发布寻人信息，希望能找到有价值的线索。

功夫不负有心人，在信息发出后，不断有人加微信、打电话。去年10月16日，一个电话带来转机。经联系，10月17日，一个自称龙龙妈妈的人找到杜向阳，后经DNA比对，她确为龙龙生母，分隔20多年，这对母子终得相认、抱头痛哭。

幸运儿不只龙龙。去年5月1日上午，新安县姑娘陈平联系杜向阳，表示自己三四岁时被拐，想通过他找到自己亲生父母。“我原名叫春梅，有两个姐姐，一个叫秋梅一个叫冬梅……这句话，从我被拐卖那天起，每晚睡前默背一遍，背了整整29年，就是希望有朝一日能找到自己的亲生父母……”

姑娘的话深深触动了杜向阳，他随即在宝贝回家公益网站上筛选信息，将筛选出的67条有用信息逐条比对，最终，一条“食指有刀伤”的信息让他找到了春梅同母异父的妹妹。

“得知这一重要信息后，我没跟春梅说，而是私下联系她的妹妹进行DNA比对，确定两个人为亲人关系后，才告诉春梅‘家人找到了’！”杜向阳说，作为志愿者，即便找到有价值的线索，在DNA比对结果出来前也不会告知求助者，如果给了求助者希望，又让其失望，他们于心不忍。

当谈起加入寻人队伍的初衷时，杜向阳说：“谁家孩子丢了，不跟要了爹妈命似的？我有俩孩子，那些孩子被拐的父母心情，我能体会。”2011年，当他看到央视《今日说法》节目播出一个被拐卖孩子通过宝贝回家公益组织回到亲生父母身边的经历后，当即决定加入组织。

杜向阳经营一家公司，有时为了帮他人寻亲，花时间、搭路费，耽误生意是常事。漫漫寻亲路，考验的不仅是爱心，更是耐心。8年来，杜向阳在帮人寻亲路上，从未有过动摇和退缩，他几乎每天晚上都坐在电脑前，对各类寻人线索进行分析、比对。如今，杜向阳牵头的寻人案例已有200多个，成功帮43人找到亲人。他曾获2012年我市十大爱心人物、2015年“感动中原”候选人、2017年宜阳县第二届道德模范、2018年度“河南好人”等荣誉。

“超超，女，失踪于洛阳长途汽车站”“寻男，1990年生，四川，左后脑有胎记”“DNA比对结果已出，寻求联系人”……在宝贝回家志愿者QQ群里，新的信息仍在不断弹出，杜向阳又投入到新的寻人过程中。（洛阳日报记者 赵佳）