洛阳：文明花开繁似锦

去年，我市扎实推进文明创建提升工作，“五项治理”强力推进，城市旧貌换新颜，城乡更宜居；志愿者们聚沙成塔，一群人带动一座城，崇德向善蔚然成风……

城市保洁

文明，是城市进步的标志，是城市发展的灵魂，也是城市居民的幸福底色。

去年，我市扎实推进文明创建提升工作，“五项治理”强力推进，城市旧貌换新颜，城乡更宜居；志愿者们聚沙成塔，一群人带动一座城，崇德向善蔚然成风……

市委十一届九次全体(扩大)会议提出，要提升城市管理和文明创建水平，为我市继续擦亮“全国文明城市”这块“金字招牌”、让群众享受更多城市发展“红利”指明了前进道路。

隋唐园立交地下停车场

1 “五项治理”提升城市“颜值”

司机们普遍都有这样的困扰：开车容易停车难，弄不好就被贴罚单。现在车位越来越多，咱们外出办事也放心了。

——公务员张效纲

近日，公务员张效纲到市政府开会，把车停在了市府西街与政和路交叉口西北角的停车场里。目前，这个新建成的大型公共停车场处于试运营阶段，258个停车位免费向群众开放。“再也不用到处找车位，担心停车被贴罚单了。”张效纲说。

年均新建公共停车位1万余个、公交分担率达36%……去年以来，我市坚持规划引领、优化完善路网、开展专项整治、增加停车位、提高公交分担率、强化信息支撑、倡导文明出行，行之有效的交通秩序“七策治堵”，疏解了群众心中之“堵”。

“七策治堵”，是我市“五项治理”专项整治行动的其中一项。市委、市政府从群众反映强烈的突出问题着手，坚持以文明为引领、以共建为原则、以民生为根本、以目标为导向，集中开展交通秩序、市容卫生、生态环境、违法建筑、公共服务“五项治理”。

随着“五项治理”专项整治行动的深入开展，219个老旧小区旧貌换新颜，742座免费公厕满足群众应急之需，日处理1500吨、发电60万千瓦时的生活垃圾焚烧厂建成投用，城市区227个排污口完成截流，51万平方米违法建筑得到整治，1087项行政审批及服务事项实现在“市民之家”集中办理……

市委十一届九次全体(扩大)会议指出，要持续推进“五项治理”，促进城市由注重外延扩张向注重内涵提质转变。今年，我市将全力推进滨河南路东延、开元大道西延等18项道路桥梁工程，打通9条“断头路”，确保牡丹文化节前王城大道快速路洛河以南段主线通车；深化“四河三渠”综合治理，确保6月底前实现瀍河、涧河两岸沿线截污管道全覆盖。

人民利益无小事，一枝一叶总关情。“五项治理”在惠民利民中，不断提升着城市的“颜值”和“气质”。

在瀍河区杨文社区留守儿童之家，志愿者与孩子们交流

2 109万志愿者聚沙成塔

领导带头，一名党员就是一面旗帜。聚沙成塔，一群人带动一座城。

——志愿者丁燕秋

连续3届蝉联“全国文明城市”称号，被中央文明办倡树为持续创建的“洛阳模式”……文明之风，正吹遍河洛大地的每一个角落，群众的获得感和幸福感不断提升。

近日，55岁的丁燕秋早早来到洛阳博物馆，义务为游客讲解了2个小时。其实，志愿讲解只是丁燕秋的“副业”，她的真实身份是市委市直工委的一名党务干部。自从加入市直机关党员志愿服务总队文史讲解分队后，丁燕秋已在洛阳博物馆、天子驾六博物馆等服务了约2000个小时。

洛龙区皂角树村家风家训馆

有时间就当志愿者，有困难就找志愿者。近年，我市坚持以社会主义核心价值观为引领，突出抓实事、提品质、惠民生，依托全国志愿服务信息系统洛阳站平台，运用“互联网+”提升社会志愿服务，建立了市、县(市)区、街道(乡镇)、社区(村)四级网络架构体系，志愿者队伍不断壮大。

截至目前，109万朵志愿者之花开遍洛阳，全市注册志愿服务团队2900个，发布志愿服务项目49150个。

服务别人，快乐自己，收获幸福。如今“线上+线下”的全域化志愿服务，有序推动了志愿服务工作制度化、项目化活动常态长效。此外，34人荣登“中国好人榜”，他们用奋不顾身的勇敢、无怨无悔的奉献和连绵不断的爱心，让真、善、美在河洛大地上开出最璀璨的文明之花。

今年，我市将扎实开展文明城市创建，巩固、深化、提升国家公共文化服务体系示范区、国家文化消费试点城市创建成果，积极申报国家文化生态保护区，抓好新时代文明实践中心试点建设，协同开展城市、村镇、单位、家庭、校园文明创建活动。