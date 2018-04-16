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洛阳全面推进城市书房建设 着力打造“15分钟阅读圈”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-26 08:25

　　市民在上阳宫城市书房里阅读

　　洛阳，自古就是一座崇文尚学的文化名城，文脉绵绵不绝，书香代代相传。

　　2016年以来，我市加快构建文化传承创新体系，深入实施文化惠民工程，把城市书房建设列入重点民生实事，着力推动全民阅读，建设“书香洛阳”。

　　今年，全市将完成30个城市书房建设，致力打造“15分钟阅读圈”，让市民切实感受到城市的文化气息。

　　阅读成为古都新时尚

　　原木色的桌椅、错落有致的书架、微微泛黄的灯光……洛河之畔、上阳宫内，古色古香的上阳宫城市书房成为市民朋友圈里的“新宠”。

　　昨日上午，年过八旬的李先生沿洛浦公园健步而来，径直走进上阳宫城市书房。他捧着一本《马克思主义的来源》，边看边记笔记，洋洋洒洒的半本文字记录着他近几个月的阅读心得。在老人看来：“在这儿读书是赏心乐事。”

　　“到城市书房看书，环境好、效率高，已经成为新时尚。”市民袁芳笑着说，以前在网上看书，一本书往往断断续续地看上很久，现在家门口有了城市书房，她可以放下手机、关上电脑，在这里专注地享受纸质阅读的乐趣。

　　党的十九大报告提出，完善公共文化服务体系，深入实施文化惠民工程，丰富群众性文化活动。如今人们对于精神文化的需求越来越高，家门口的书房恰好满足了大家的需求。

　　记者走访我市多个城市书房，每逢周末、节假日，书房内几乎座无虚席，一些书房还会举办读书会、讲座等活动，分享读书体会。4月23日世界读书日当天，市民宋晓慧带着女儿到文峰塔城市书房参加“我爱看绘本”亲子故事会活动，“父母读书是一种身教，对孩子的影响胜过言传”。

　　12个城市书房本月建成

　　随着本月12个城市书房陆续投用，我市城市区城市书房的总数将达17个，这些如雨后春笋一般萌生的城市书房，正成为市民的“精神文化粮仓”。

　　纵观各个城市书房，它们设计别致，装修别具一格，多建在人流密集的社区、商场、公园等地，每个书房80至200余平方米，配置4千至1万余册图书。

　　“商圈里竟然多了这么一处精致的书香地，真不错！”昨日中午，在泉舜购物中心逛街的赵畅忍不住走进这里的城市书房一窥究竟。

　　自助办证机和借还机、图书消毒机、电子图书借阅机……和其他城市书房一样，泉舜广场城市书房的入口处也有一套现代化设备，读者可凭身份证或借阅证刷卡进入，自行办证、借书还书、续借。

　　去年以来，我市按照“统一审核、统一标识、统一配置、统一监管”的要求建设城市书房，加快推进全民阅读、建设书香洛阳，基本实现城市书房“连锁”运营、图书通借通还，并将这些城市书房命名为“河洛书苑”。此外，作为培养少儿阅读习惯的主阵地，市少儿图书馆也陆续投用了13个分馆。

　　多方共建全民阅读平台

　　“全民阅读是一个长久的文化工程，需要更多的文化交流、文化普及和社会支持。”市文广新局局长章勇说，城市书房建设采用“政府主导、社会参与、共建共享”的模式，既有各县(市)区自主建设，也有与社会力量合作建设。

　　万达广场城市书房就是一个社会力量参与、共建共享的书房。该书房位于珠江路临街一个商铺二层，由商户马晓玲腾出200余平方米场地，市图书馆统一提供图书、借阅设备。

　　按照计划，年底前我市还将建成13个城市书房，这些书房的选址已基本敲定，有的已经开工建设。下一步，我市将根据运营情况进一步加强管理、完善提升。同时，呼吁更多有条件的爱心企业、单位积极参与其中，共同搭建全民阅读平台，让书房渗透到城市的毛细血管，让更多市民享受到文化惠民的红利，延续好千年古都的翰墨书香。（洛阳日报记者 朱艳艳 通讯员 刘梦刚 石智卫 文/图）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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