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本月，洛阳河洛书苑城市书房又有12家陆续开放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-24 08:31

　　昨日是世界读书日，不少市民参与了各种各样的阅读活动。《洛阳晚报》记者从市文广新局获悉，本月，我市城市区又有12家河洛书苑城市书房陆续开放，总数将达17家。记者为您整理了它们的相关信息，方便您随时随地享受书香。

　　温馨提示

　　办读者证：每个城市书房都有自助办证机，市民刷身份证，缴纳100元押金后即可出证。退证时，押金全额退还。

　　借书：选书后，用自助借还机借书。操作时，将书放到该设备感应区，刷读者证即可完成借书程序。

　　还书：操作时，把书放到自助借还机感应区，刷读者证完成还书程序。(由于城市书房不同，具体操作程序可能稍有区别，如有疑问可咨询工作人员。)

　　下载电子书：想看电子书，可使用电子书下载机。市民可以检索自己喜欢的书，选好后，点击屏幕，上面将出现一个二维码，用手机扫二维码后，就可以将电子书下载到手机里。

　　特别提醒

　　瀍河区大北门城市书房需要使用市少儿图书馆读者证；其余城市书房均可使用市图书馆读者证，可与我市各级公共图书馆实现通借通还。

    瀍河区咨询电话：63951227

　　A 朱樱塔城市书房

　　地址：滨河北路与巡河路交叉口南洛浦公园

　　藏书约7000册

　　开放时间：9点至12点，15点至21点

　　B 大北门城市书房

　　地址：环城北路安喜门东200米大北门文化产业园内

　　藏书约1.2万册

　　开放时间：24小时开放

　　老城区咨询电话：60690308

　　C 青年宫城市书房

　　地址：中州路与北大街交叉口东北角2楼

　　藏书约5000册

　　开放时间：9点至12点；14点至19点

　　D 文峰塔城市书房

　　地址：洛邑古城景区内人工湖东北侧

　　藏书约4000册

　　开放时间：9点至12点，14点至19点

　　西工区咨询电话：63962290

　　E 上阳宫城市书房

　　地址：滨河北路洛浦公园内上阳宫文化园大门东侧

　　藏书约7000册

　　开放时间：9点至21点

　　F 体育场路城市书房

　　地址：体育场路与九都路交叉口东北角

　　藏书约4000册

　　开放时间：8点30分至18点

　　G 工人俱乐部城市书房

　　地址：王城大道工人俱乐部院内

　　藏书约4900册

　　开放时间：8点30分至18点

　　H 王城公园城市书房

　　地址：王城公园西门内

　　藏书约4000册

　　开放时间：8点30分至18点

　　I 和昌城市书房

　　地址：汉宫路和昌中央城邦营销中心

　　藏书约4000册

　　开放时间：8点30分至18点

　　涧西区咨询电话：60666319

　　J 牡丹广场城市书房

　　地址：湖北路与天津路交叉口西南角

　　藏书约1.8万册

　　开放时间：8点30分至12点，14点至18点30分

　　K 万达广场城市书房

　　地址：珠江路与辽宁路交叉口北50米路东

　　藏书约3000册

　　开放时间：8点30分至22点

　　L 东方红城市书房

　　地址：陕北二路苏援文化体验中心院内

　　藏书约4000册

　　开放时间：9点至18点

　　洛龙区咨询电话：63000009

　　M 市民之家城市书房

　　地址：开元大道市民之家2楼

　　藏书约4600册

　　开放时间：9点至17点30分(周一至周六)

　　N 太康路城市书房

　　地址：太康路与广利街交叉口西南角

　　藏书约1.5万册

　　开放时间：9点至18点

　　O 厚德园城市书房

　　地址：宜人路与市府东街交叉口西游园内

　　藏书约4100册

　　开放时间：9点至21点

　　P 泉舜广场城市书房

　　地址：展览路开元湖南泉舜广场

　　藏书约4300册

　　开放时间：9点至21点

　　高新区咨询电话：64332336

　　Q 周山城市书房

　　地址：翠微路与河洛路交叉口西北角

　　藏书约4700册

　　开放时间：9点至12点，14点至19点   （洛阳晚报记者 潘立阁）
[ 责任编辑：史戎戎]
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