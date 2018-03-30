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4月洛阳将再建成12个城市书房
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-08 11:18

上阳宫城市书房，老少享受读书乐趣

　　“今天带着孩子来城市书房看书，是想过一个有意义的假期。”昨日上午，家住西工区名优雅筑小区的焦瑞欢带着两个女儿来到上阳宫城市书房，两个小朋友合捧着一本《遇到你，真好》的少儿绘本看得津津有味。

　　该书房装修风格古色古香，阅读环境温馨舒适，自助办证机、自助借还机、电子阅读机等一应俱全。清明假期，到上阳宫城市书房阅读的市民络绎不绝。该书房平均每天接待读者约1000人次。

　　82岁的李老先生喜欢沿洛浦公园健步走，每次走到上阳宫城市书房都要进去看看。昨天他径直走进书房，很快找到一本《马克思主义的来源》，边读边记笔记。

　　“现在人们的生活条件好了，精神文化需求越来越丰富，家门口的书房恰好满足了大家的需求。”在李老先生看来，城市书房里书籍多、种类全，在这儿能够静心享受阅读乐趣。

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[ 责任编辑：席倩倩]
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