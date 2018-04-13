西工区新建4个城市书房

记者从西工区文化旅游局得知，近日，西工区新建的体育场路城市书房、工人俱乐部城市书房、王城公园城市书房、和昌城市书房，分别藏书4000余册，均已建成投用。

记者从西工区文化旅游局得知，近日，西工区新建的体育场路城市书房、工人俱乐部城市书房、王城公园城市书房、和昌城市书房，分别藏书4000余册，均已建成投用。

西工区文化旅游局局长张小景说，这4个城市书房分别位于市二十七中、市工人俱乐部、王城公园及和昌·中央城邦售楼部，均设置有自助办证机、自助借还书机、电子阅读机等，还为读者提供无线网络等。

市民只需在自助办证机上扫描身份证、输入相关信息、放入100元押金，可即时办理读者证，凭证借阅图书。如果已经办理有读者证，可直接在这些新建城市书房内使用。

4个城市书房的设计各具特色。昨日上午，记者逐一走访上述4个城市书房。“体育场路城市书房在周王城广场附近，因此内部设计以周文化为元素。”工作人员指着城市书房入口正对的“周”字标志说，室内屋顶上方有用篆书写的文章，讲述周公营洛的过程。

工人俱乐部城市书房内设有劳动者驿站，配备有饮水机、微波炉、药品盒、针线包等，便于环卫工人和读者喝水及加热食物。与其他城市书房不同的是，工人俱乐部城市书房内关于员工成长、提升职业素养方面的图书较多。

王城公园城市书房紧邻凤湖，儿童阅读区和成人阅读区相对独立，在成人阅读区内新增了文创区和饮品区，以满足市民的消费需求。

和昌城市书房的儿童阅读区面积近50平方米，是4个城市书房中面积最大的，墙上绘有狮子、长颈鹿、大象等动物的图案，书柜内有数百本绘本，每到下午放学及双休日，许多家长带着孩子到此读书。

需要注意的是，由于4个城市书房处于运营初期，相关设备正在调试，暂定开放时间为每天8时30分至18时。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 高君辉）

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我市街头6月1日前将新增12个智慧职工书屋

昨日，记者从市总工会获悉，6月1日前，我市街头将新增12个智慧职工书屋。

啥叫智慧职工书屋？它是一个平时无人值守，读者自助就能完成办证、借还图书操作的全开放书屋。

“每个智慧职工书屋的场地面积一般不会少于50平方米，配置图书3000册以上，均配备有电子阅览机、自助借还办证机、智能门禁管理、智能监控系统等设备，桌椅、空调等设施一应俱全。”市总工会相关负责人说。此外，每个智慧职工书屋还将配套场地面积不少于10平方米的劳动者驿站，为户外劳动者提供休息场所，有饮水机、阅报架(栏)等便民设施。

目前，12个智慧职工书屋的选址已初步完成，将全部设在人流量较多的广场或临街位置。（洛阳晚报记者 王若馨 通讯员 孙雪芹）