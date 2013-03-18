工商银行洛阳分行深入开展“普及金融知识万里行”活动

“普及金融知识万里行”活动现场

为深入推动消费者权益保护及公众教育服务工作，工商银行洛阳分行从今年7月起，在辖内营业网点持续开展为期3个月的“普及金融知识万里行”主题宣传教育活动，积极履行国有大行社会责任，切实提升全市广大消费者金融知识水平和风险防范意识。

据了解，工商银行洛阳分行“普及金融知识万里行”活动已开展多年，今年该行根据洛阳市银行业协会《关于做好河南省银行业2017年度普及金融知识万里行活动的通知》，于7月、8月、9月分别重点开展“支付结算账户使用安全月”“电子智能服务推广宣传月”“防范电信网络诈骗宣传月”等主题宣传月活动，向广大消费者普及宣传个人银行结算账户安全使用常识、“客户自助+银行人员协同”新型智能银行模式和当前电信网络诈骗手段及识别防范措施，使消费者在金融消费中，多一些金融了解，多一些风险防范意识。

宣传活动期间，该行采取“请进来”和“走出去”相结合、线上和线下相结合等多种形式，加大活动宣传力度。

在宣传活动现场，陈先生说：“现在的诈骗手段越来越多了，有很多是表面看不出什么的，我们发个短信、扫个二维码，钱就没有了。这个活动好，让我们掌握了一些新知识，也知道怎么保护自己，你们以后要多搞一些这样的宣传，让我们多了解一些新的金融知识，避免被骗。”

通过进社区、进校园，进商圈等，该行向密集客户群体宣讲金融产品和安全防范知识，实实在在向社会公众传播金融知识，扎扎实实开展普及宣传教育，切实扩大宣传的覆盖面，面对面的交流，有效普及了金融知识，提升了居民的风险意识和正确的理财观念，受到居民的热烈欢迎。（李鹏 赵国良 文/图）