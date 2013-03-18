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工商银行洛阳分行组织开展提升服务技能培训
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2017-06-08 10:31
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　　为深入贯彻落实工总行“服务口碑新变化，喜迎党的十九大”主题活动部署，工商银行洛阳分行组织全辖所有营业网点开展了服务意识和技能提升培训活动，扎实推动服务改进六大工程落地，进一步规范服务管理，提升服务技能本领。

　　为加强培训效果，工行洛阳分行特别邀请了上海培训机构公司专业讲师开展了一场别开生面的服务提升培训。专业讲师针对银行工作特点，系统地阐述了银行服务的内涵，以及与客户的沟通技巧等内容，并通过采取理论知识、图片示范、动作演示及现场互动等形式，对参训员工的走姿、坐姿、文明礼貌用语、服务礼仪规范等进行了系统的培训。同时将服务礼仪“七步法”的每一个动作，每一个细节，与参训人员进行了讲解示范，使参加培训的人员比较好地掌握了基本动作要领。随后，专业讲师从银行服务理念、新形势下银行服务工作要求与压力等方面，结合银行实际工作中的服务案例，与参训人员进行了详细的沟通与交流。

　　在培训教育实施过程中，专业讲师紧密结合银行工作实际，理论与实际相结合，经验与案例相结合，使参训人员受益匪浅，讲师优雅独特的气质和准确生动的言传身教，像一种“魔力”，使整个现场始终充满着温馨、活跃的气氛，由衷的赞叹和热烈的掌声将培训现场推向了一个新高潮。

　　这次服务培训活动的开展，为提升员工服务意识、提升员工服务技能提供了良好的教育载体，不仅增强了参训员工规范服务行为的自觉性，而且使员工对服务礼仪知识在工作生活中的重要作用有了更深刻的认识。大家普遍感受到有形规范的服务礼仪，不仅可以树立自身和集体的良好形象，而且更可以塑造受广大客户欢迎的服务规范和服务技巧；它不仅是提升员工自我形象和核心竞争力的需要，更为今后更好地服务广大客户打下了牢固的基础。

　　工商银行洛阳分行将以本次服务提升培训活动为契机，将服务工作与实际经验有机结合，以客户为中心，着力开展新服务，心满意活动，切实加强服务管理，不断增强服务软实力和综合竞争力，持续提升服务水平和社会服务形象，努力推动服务工作再上新台阶，为洛阳经济社会发展和广大客户提供更加优质高效的服务。（赵国良）
[ 责任编辑：马佳佳]
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