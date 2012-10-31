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洛阳非寄宿制中小学、幼儿园今天停课
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  洛阳  >  洛阳新闻      来源： 洛阳网-洛阳晚报 2016-11-23 09:34
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　　昨天，市教育局傍晚发布紧急通知，由于天气原因，今日我市非寄宿制中小学校、幼儿园停课一天。

　　昨天中午，地上积雪已经比较厚了。为了保障安全，有学校昨天中午就下发了通知，下午放学时间提前，今天也不用上课。

　　“上午去开会时就在想要不要让师生们调休，下午看到这情况，赶紧给老城区教育局打了报告。”老城区坛角小学校长乔宏超说，23日的最低温度很低，就算不下雪也会结冰，考虑到学生们的安全，小学立即下发了调休通知，并视天气情况决定是否延长调休时间。

　　“如果孩子在家没人带，也可以送到学校。我们要求各校每班派一名老师值班，带领学生自习。”洛龙区教育局相关负责人说，放学前，各校对孩子们加强了安全教育，23日当天不讲新课，师生也不参加考勤。

　　据了解，高新区、洛龙区所有中小学、幼儿园，老城区第二小学(原市直二小)、瀍河区巨龙小学、市五十中、市东升二中等学校，已在昨日16时前后下发调休通知；另外，东升二小、北京第二实验小学洛阳分校、市实验小学新区分校、市五十六中等将接送孩子时间延长了20分钟。市东升二中还在学校门口、校内主干道上撒上食用盐除雪，保证师生出行安全。

　　就在家长们纠结怎么接送孩子的时候，昨日18时，市教育局下发关于做好当前暴雪和冰冻天气我市学校安全工作的紧急通知，通知要求，根据天气情况，我市非寄宿制中小学校、幼儿园今日停课一天。

　　“学校要将停课安排及时通知给家长，同时对停课导致的所缺课程做出相应调整、补齐；雨雪天气，可采取临时处置措施，适当推迟上学或提前放学。”市教育局相关负责人表示，各类寄宿制学校、幼儿园还要及时清除积雪，认真排查宿舍、食堂等重要生活保障设施，确保饮食、饮水正常供应。

　　另外，由于通知下发时不少中小学已经放学，部分家长可能未及时接到通知，如果您不清楚孩子今天是否上学，可及时拨打老师电话进行确认。(记者 焦琳 通讯员 杜建芳)

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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