洛阳网讯 今日，洛阳市普降大雪。为做好当前暴雪和冰冻天气我市学校安全工作，切实保障学校和学生安全，今日傍晚，洛阳市教育局发布紧急通知，要求各地各学校切实保障学校和学生安全。其中，非寄宿制学校、幼儿园11月23日停课一天。(王迅)

【附文件全文】

洛阳市教育局关于做好当前暴雪和冰冻天气我市学校安全工作的紧急通知

各县(市、区)教育局，市直各学校，机关各科(室)及二级机构：

根据气象预报和市政府雪情预警、冰冻预警，我市当前雪情已达暴雪标准，路面结冰，可能引发交通和积雪引起的各类事故，为切实保障学校和学生安全，现就有关事项通知如下：

一、各地各学校、幼儿园要高度重视此次暴雪可能引发的灾情和安全隐患，切实做好学校安全工作。要立即启动相应应急预案，各级各类值班人员要在岗在位，建立应急处置组织，储备好救灾物资，确保一旦发生灾情，立即投入应急处置。

二、各类学校、幼儿园要认真排查校内与邻近学校周边各类建筑物，及时清除积雪或做好安全防范，确保不发生垮塌造成的师生伤害。

三、各类学校、幼儿园，特别是寄宿制学校、幼儿园要认真排查宿舍、食堂、供水、供气、供电、医疗等重要生活保障设施情况，要确保饮食、饮水正常供应。

四、非寄宿制学校、幼儿园要在确保师生安全的情况下，安排好学生课程，必要时可采取临时处置措施，适当推迟或提前上下学。根据天气情况，2016年11月23日停课一天，停课安排要及时通知家长，做好学生安全管理，同时对停课所缺课程做出相应调整补齐。

五、各学校、幼儿园要采取严格措施，做好在校学生管理。及时清除积雪，调整室外课程安排，加强学生管理，确保不发生拥挤踩踏等事故。 六、及时上报有关情况。各地各学校要认真做好信息收集，突发情况和事件要按照要求及时上报。

2016年11月22日