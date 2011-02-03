洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
洛阳市非寄宿制学校、幼儿园23日停课一天
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  洛阳  >  洛阳新闻      来源： 洛阳网 2016-11-22 18:53
分享到：

　　

　　洛阳网讯　今日，洛阳市普降大雪。为做好当前暴雪和冰冻天气我市学校安全工作，切实保障学校和学生安全，今日傍晚，洛阳市教育局发布紧急通知，要求各地各学校切实保障学校和学生安全。其中，非寄宿制学校、幼儿园11月23日停课一天。(王迅)

　　【附文件全文】

　　洛阳市教育局关于做好当前暴雪和冰冻天气我市学校安全工作的紧急通知

　　各县(市、区)教育局，市直各学校，机关各科(室)及二级机构：

　　根据气象预报和市政府雪情预警、冰冻预警，我市当前雪情已达暴雪标准，路面结冰，可能引发交通和积雪引起的各类事故，为切实保障学校和学生安全，现就有关事项通知如下：

　　一、各地各学校、幼儿园要高度重视此次暴雪可能引发的灾情和安全隐患，切实做好学校安全工作。要立即启动相应应急预案，各级各类值班人员要在岗在位，建立应急处置组织，储备好救灾物资，确保一旦发生灾情，立即投入应急处置。

　　二、各类学校、幼儿园要认真排查校内与邻近学校周边各类建筑物，及时清除积雪或做好安全防范，确保不发生垮塌造成的师生伤害。

　　三、各类学校、幼儿园，特别是寄宿制学校、幼儿园要认真排查宿舍、食堂、供水、供气、供电、医疗等重要生活保障设施情况，要确保饮食、饮水正常供应。

　　四、非寄宿制学校、幼儿园要在确保师生安全的情况下，安排好学生课程，必要时可采取临时处置措施，适当推迟或提前上下学。根据天气情况，2016年11月23日停课一天，停课安排要及时通知家长，做好学生安全管理，同时对停课所缺课程做出相应调整补齐。

　　五、各学校、幼儿园要采取严格措施，做好在校学生管理。及时清除积雪，调整室外课程安排，加强学生管理，确保不发生拥挤踩踏等事故。 六、及时上报有关情况。各地各学校要认真做好信息收集，突发情况和事件要按照要求及时上报。

　　2016年11月22日

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 周萌 ]
分享到：
相关阅读
  • ·洛阳市人社局警示：参保人员请严防三类社保诈骗
  • ·人社部部长：适时出台渐进式延迟退休年龄政策
  • ·这些习惯会毁掉男人生育力 桑拿高温也会损伤睾丸
    		•
    8个家居收纳小技巧挤出空间
    8个家居收纳小技巧挤出空间
    10月70城房价62城上涨 洛阳环涨0.3%
        国家统计局18日发布了70个大中城市住宅销售价格统计数据，统计局：10月70城房价62城上涨 洛阳环涨0.3%。对此...
  • ·“楼吵”是把难开的“锁”要全靠邻里情
  • ·［房产］整顿虚假信息 二手房市场严打“幽灵房源”
  • ·［房产］楼市新政后 刚需：加入“游戏”是早晚事？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳发布暴雪橙色预警信号 12小时内道...
  • 洛阳发布暴雪红色预警 公交客运高速...
  • 受雨雪天气影响 洛阳部分公交线路临时...
  • 为保障轨道交通1号线试验段史家湾站施...
  • 洛阳38路公交车线路延长 市民请注意线...
  • 洛浦公园南北两堤均严禁车辆、携犬入园
  • 河科大一女生在落叶上画画引关注
  • 河南当代最美建筑评选结果出炉 洛阳...
  • 洛阳民间高手自制375件冷兵器
  • 市政部门已制订了降雪应急预案
    		•
    百姓呼声
    百姓呼声：关注今冬集中供暖 问题反映
    涉及第三方责任的意外受伤，新农合不予补偿
    精彩图片
    48岁翁虹美丽动人 携全...
    一个每人有12个手指和1...
    百变发色 厨师用16年换...
    新西兰强震致海床上升2...
    精彩热帖

    落尽琼花天不惜

    雪中漫步洛浦

    定鼎门雪景

    这样施工很危险
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    梅婷与女儿写真曝光

    熊黛林郭可颂婚照...

    大表姐真空上阵

    田亮一家颜值高
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605