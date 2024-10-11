骗子要求再投送25万元 民警一路追踪将其抓获

近日，宜阳县公安局兴宜派出所接到辖区一位群众报警称，他遭遇了诈骗，损失8万余元。

近日，宜阳县公安局兴宜派出所接到辖区一位群众报警称，他遭遇了诈骗，损失8万余元。

兴宜派出所副所长寇垚琪告诉记者，接到报警后，他和同事立即前往现场。经了解得知，前几天，杨先生收到一个快递，里面有一个扫码领取礼品的卡片。出于好奇，杨先生扫码下载了一款聊天软件，“客服”向其推荐了网络刷单返现的活动。杨先生按照“客服”的要求进行操作，刷了4万余元后无法提款。

“客服”以银行卡输入错误等为由，要求杨先生从银行取现4万元，将现金打包为包裹，通过网约车送到指定地点，以解冻被冻结资金。“杨先生照做了，账户资金还是没有解冻，这才意识到被骗。”寇垚琪说。

民警根据经验判断，杨先生遭遇的是刷单诈骗。得知骗子要求杨先生通过网约车往指定地点再投送25万元后，民警将计就计，跟随网约车一路追踪，在伊川县将等候取现的古某、张某抓获。

经审讯，古某、张某通过境外聊天软件接单，领到被害人的钱再交给上一级，杨先生上一笔4万元现金正是被这俩人接收的。目前，民警已帮杨先生追回4万元，古某和张某被依法采取刑事强制措施，此案仍在调查中。

民警说，诈骗分子会随机寄出诈骗包裹，通过包裹内的兑奖卡片、微信号或QQ号等广泛撒网；被害人收到包裹后，为了兑奖，主动与“客服”联系，诈骗分子用话术一步步获取被害人信任，从而实施诈骗。为了躲避侦查，骗子会让被害者将现金打包，用网约车送到指定地点。

“相较于传统的电信诈骗，这种方式更加隐蔽、更难追查。”民警提醒群众，不要轻信网上陌生人的投资建议或兼职赚钱等说辞，以免造成财产损失。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 赵利军)