在别人车筐内捡手机占为己有，算偷盗吗？

拾金不昧，是中华民族的传统美德。有人捡到别人遗落的物品后，却动了歪心思，将其占为己有，结果把自己送上了被告席。2日，记者从偃师区人民法院了解到这样一起捡到手机拒不归还的盗窃案。

拾金不昧，是中华民族的传统美德。有人捡到别人遗落的物品后，却动了歪心思，将其占为己有，结果把自己送上了被告席。2日，记者从偃师区人民法院了解到这样一起捡到手机拒不归还的盗窃案。

去年6月16日14时许，李某到一家医院就诊，在病房楼前停车时，发现一辆电动自行车车筐内放有一部苹果手机。

李某见状心生贪念，趁无人注意时将手机拿走，随后离开医院并将其占为己有。

失主张某发现手机丢失后，用其他电话拨打，但始终无人接听，遂报警求助。当日22时许，李某被抓获，公安机关从其家中找到了案涉手机，并将手机归还给张某。经认定，被盗手机价值3600元。

后来，李某被起诉至偃师区人民法院。法院审理认为，被告人李某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，且前科系在医院盗窃病人亲友财物，其行为已构成盗窃罪，应予惩处。最终，法院依法判决被告人李某犯盗窃罪，判处其有期徒刑6个月，并处罚金人民币2000元。

捡拾他人物品，数额较大拒不归还，可能构成侵占罪或盗窃罪。那么，李某的行为为何被认定为盗窃，而非侵占？

“侵占罪是指以非法占有为目的，将代为保管的他人财物、遗忘物或埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交还，从而构成的犯罪。盗窃罪是指以非法占有为目的，秘密窃取他人财物且数额较大的财物，或多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的行为。”法官介绍，两种罪名最关键的区别在于所谓的“遗失物”是否仍处于他人的控制之下。在本案中，失主张某到医院就医时将手机放在电动车车筐内，虽然手机暂时脱离了自己，但其没有失去对手机的控制权，手机不属于无主物。而李某明知手机是他人遗落在电动车车筐内的，仍占为己有，具有以非法占有为目的的主观故意。因李某有犯罪前科，盗窃数额已达入罪标准，且系在医院盗窃病人亲友财物，法院最终认定其构成盗窃罪，并作出上述判决。

法官提醒：广大市民平时应注意保管好自己的手机、首饰、钱包等财物，同时积极践行诚实守信原则。如果捡到他人遗失物品，要及时联系失主或上交给公安机关，切勿随意丢弃，更不能占为己有。否则，不仅可能面临经济赔偿，还可能构成犯罪。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 王前)