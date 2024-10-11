涧西区长安路四社区：“指尖技艺”助力“指尖经济”

近日，涧西区长安路四社区组织的“编织培训进社区 巧手钩织幸福路”手工编织课堂再度开讲，吸引不少社区居民学习。
近日，涧西区长安路四社区组织的“编织培训进社区 巧手钩织幸福路”手工编织课堂再度开讲，吸引不少社区居民学习。
近日，涧西区长安路四社区组织的“编织培训进社区 巧手钩织幸福路”手工编织课堂再度开讲，吸引不少社区居民学习。社区相关负责人表示，手工编织课堂是该社区的招牌课堂，此前已推出过多期活动，在教授居民“指尖技艺”的同时，助力提升居民创业技能、拓宽就业渠道。居民在掌握一定的钩织技能后，可向社区申请将钩织物料带回家加工，制作完成后，社区再联系相关机构以计件方式对居民作品进行回收。截至目前，已累计帮助23名居民实现增收。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 田孝阳 摄影报道)
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