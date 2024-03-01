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洛阳市民营企业家到浙大“充电蓄能”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.21 08:43

　　日前，2024年洛阳市民营企业家高级研修班在浙江大学举行，我市60余名民营企业家接受了为期5天的学习培训，集中“充电蓄能”。

　　此次培训重点围绕发展新质生产力、新时代浙商精神、企业数字化转型、现代企业制度与合规经营等内容展开，旨在通过深度学习交流，提升企业家综合素质，助力全市民营经济发展提质增效。企业家纷纷表示，通过实地参观和学习，开阔了视野、拓展了思路，今后将坚定发展信心，坚持创新驱动，结合洛阳实际敢闯敢干、善作善成，努力将学习成果转化为推动企业发展的实际行动，为现代化洛阳建设贡献企业家力量。

　　近年，我市积极推进企业家素质提升工程，通过“走出去”“请进来”等方式，帮助企业家解放思想、变革观念、开拓视野。市工商联相关负责人表示，下一步，将积极搭建平台载体，优化服务供给，持续激发企业家队伍活力，加快推动企业转型发展，引导支持企业在市场竞争中做大做强做优。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 李静）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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