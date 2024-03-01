省市场监管局行风观测点在洛挂牌

近日，市知识产权服务业协会挂牌成为河南省市场监管局行风观测点。

近日，市知识产权服务业协会挂牌成为河南省市场监管局行风观测点。

设置行风观测点是深化拓展行风建设质效的有力举措。行业协会作为连接政府与企业、企业与企业之间的桥梁和纽带，在服务企业发展、优化资源配置等方面发挥着积极作用。记者了解到，洛阳市知识产权服务业协会成为省局行风观测点后，将发挥“探头”“前哨”作用，立足协会自身及对市场监管系统行风建设的直接感受，积极参与市场监管系统行风监测工作，切实当好河南市场监管系统行风建设的共建者、参与者、见证者。

同日，市市场监管局确定15家单位成为全市市场监管系统行风观测点。市市场监管局相关负责人表示，洛阳各级市场监管部门将以此次挂牌为契机，及时收集群众对市场监管部门履职的意见和建议，真正发挥行风建设“前沿哨”、社情民意“传声筒”、决策部署“智囊团”的作用，以行风观测“硬实力”优化洛阳营商“软环境”，让企业安心投资、放心经营、舒心发展，为洛阳经济社会高质量发展提供坚实支撑。 （洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真）