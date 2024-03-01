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洛阳集中发布多项工业领域节能先进典型经验
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.21 08:34

　　记者20日从市工信局获悉，在我市节能宣传月活动期间，该局集中发布多项工业领域节能先进典型经验，号召洛阳企业加速向绿而行，为全市产业发展增添更多绿色动力。

　　●中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司依托低温热能利用装备河南省工程研究中心，根据余热资源形式及品位展开针对性设计。其打造的城镇供热热网能力提升方案利用环保高效设备，较传统方案可提升热电联产供热效率40%以上。

　　●隆华科技集团(洛阳)股份有限公司自主研发的高效复合型蒸发式冷凝冷却器技术，多次入选国家发改委重点节能低碳技术推广目录。企业产品广泛应用在石油、化工、电力等领域，实现换热设备节水50%以上、节能60%以上、设备总投资减少20%以上，加速推动节能减排。

　　●洛阳北玻三元流风机技术有限公司聚焦智能化、数字化展开积极探索，推出智慧风机在线监测运维平台、三元流风机气动模型设计软件等，在持续提高设备可靠性和运行效率的同时，实现了设计效率和产品性能进一步升级，以“数”赋能助力行业技术进步和创新发展。

　　●洛阳中嘉控制技术有限公司强化磁悬浮轴承技术和高速电机技术应用，成功打造高效节能环保新型风机产品，广泛应用于市政污水处理、生物制药、化工等领域。应用其设备的某改造项目，每年为当地企业节省费用超过40万元。

　　绿色是高质量发展的底色。除了在节能宣传月期间加大宣传外，后续我市还将继续实施新一轮“三大改造”，以创建省级、国家级绿色工厂为重要抓手，通过实施绿色低碳产品创新行动、绿色工厂提质发展行动、绿色供应链协同行动、绿色园区建设行动等，加快构建绿色制造产业体系，持续提升产业绿色化水平，为建设美丽中国贡献更多“洛阳力量”。 （洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 金东浩 李磊）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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