新安县：设施农业为乡村振兴注入新动能

大棚里种菜常见，大棚里养鱼你见过吗？新安县南李村镇江村就有这么个“新鲜事儿”。

大棚里种菜常见，大棚里养鱼你见过吗？新安县南李村镇江村就有这么个“新鲜事儿”。

近日，出市区沿着磁铁线一路向西，便来到位于该村的磁河谷现代设施渔业园区。丘陵之上，一个占地7亩的大棚，正是返乡乡贤高浩振“岸上养鱼”的法宝。

来到大棚内部，浓郁的现代农业气息扑面而来。只见棚内排列着许多半人高、直径8米的大圆桶。桶壁周围连接有各类管道，水流汩汩而出，不时有鱼儿跃出水面，十分欢脱。

为何将鱼养在桶里？这桶又有何玄机？

“桶下面是锥形底，可以及时收集沉淀杂质，随着水流输送到连通的过滤机、净化器等装置内。”高浩振介绍，项目采用“工厂化循环水养殖”模式，将桶内杂质和鱼粪收集过滤后作为养料送往旁边的蔬菜大棚，净化后的水重新流入养殖桶内，实现水流24小时循环。

通过引入新设备，不仅可以突破原有鱼塘养殖的场地限制，还能实现反季节上市销售，实现效益最大化。

正是瞄准了设施渔业这一优势，新安县南李村镇及时吸引乡贤返乡，在去年正式落地磁河谷现代设施渔业项目，建成工厂化养殖连栋保温大棚4栋、工厂化循环水孵育车间1个及大鲵养殖车间1个，大批量养殖鲈鱼等市场需求量大的鱼类。

“我们每个大棚占地约7亩，内有养殖桶28个，年产量在600吨左右。”说起大棚养殖的收益，高浩振算了一笔细账，“通过反季节养殖，打价格差，按一斤鲈鱼20元计算，一个大棚产值可抵150亩传统鱼塘。”

“这便是设施农业带来的广阔天地。”这两年的实践探索，使新安县农业农村局产业化办公室主任冯小芬对科技兴农有了更深的认识。

何为设施农业？冯小芬介绍，新安县设施农业涵盖设施林果、设施蔬菜、设施养殖和设施食用菌等，是采用工程技术手段，通过一定的设施建设，在环境相对可控的条件下，补齐动植物、食用菌等生产所需的水分、温度、湿度、光照、养分等环境资源、人力短板，减小自然灾害影响，使其按需供养、高效生产，实现农业效益最大化。

说起设施农业的好处，新安县传统优势产业——樱桃种植，这两年也发展迅猛。

当下正值樱桃采摘季，位于磁涧镇的新安县樱桃省级现代农业产业园内一派忙碌景象。工人们将枝头红彤彤、亮晶晶的樱桃轻轻摘下，随后通过分选、包装、冷链运输，发往全国各地。

走进樱桃大棚内，一个“铁盒子”吸引了记者的注意。

“这个盒子连着樱桃树下的不同走线和我们的智慧化管理中心，可以实时监测并传输土地墒情、温度、氮磷钾养分含量等信息，方便我们精准化、自动化、智慧化种植。”园区负责人刘现宽介绍。

提起设施农业的好处，刘现宽滔滔不绝。樱桃生长对环境要求高，需要“娇养”，传统的露地种植极易受到自然灾害影响，导致减产。

“有了设施、设备加持，我们可以控制樱桃的休眠期，培育更多优质品种，让樱桃提前成熟上市，还能有效降低灾害影响，实现增产增收。”刘现宽说。目前，该园区樱桃最早可在2月上市，优质果最高售价能达到180元一斤。

“现在大棚内每亩地能种50棵左右樱桃树，每棵树年产值在3000元左右。”刘现宽介绍，目前园区内共有286个樱桃大棚，辐射带动周边种植樱桃2万余亩。

当下，该园区正探索盆栽樱桃，与河南科技大学等高校专业团队合作，充分挖掘樱桃文化内涵，将樱桃树矮化为盆栽，使其成为好看又好吃的居家盆景。

数据显示，新安县已发展设施农业1万余亩，亩均年产值达5万元，吸引100余个农业经营主体参与，辐射带动农户1500余人。

发展设施农业现代经营模式，已经让点“土”成金变成了现实。新安县农业农村局有关负责同志表示，新安县将继续加大政策引导支持力度，带动更多经营主体投身设施农业，让越来越多“新安造”设施蔬菜、水果、鱼类、食用菌走向大市场，不断强化乡村产业兴旺科技支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 李雅君 通讯员 高月）