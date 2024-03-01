大风过后，倒伏小麦后期管理要跟上

这次大风天气，对夏粮生产带来一定不利影响。根据市农业农村部门调查，偃师、洛龙等地个别区域小麦倒伏。对此，市农业农村部门第一时间发布应对补救措施。

这次大风天气，对夏粮生产带来一定不利影响。根据市农业农村部门调查，偃师、洛龙等地个别区域小麦倒伏。对此，市农业农村部门第一时间发布应对补救措施。

不绑不扶。当前，小麦生长处于灌浆期，小麦穗头相对较轻，植株具有一定的自主调节能力，一般能不同程度地恢复直立。建议农户和经营主体不要盲目进地扶麦，避免造成二次伤害和不必要的人工投入。对于降水量较大区域倒伏严重的麦田，可利用竹竿抖落小麦上的雨水，帮助小麦恢复生长。

防治病害。小麦发生倒伏后，会堆积叠压，通风透光条件差，可能诱发病害、早衰。建议结合“一喷三防”，喷施杀菌剂、叶面肥和植物生长调节剂，保护叶片功能，增强光合作用，促进籽粒灌浆。

科学收获。倒伏小麦收获难度加大，可在籽粒蜡熟末期或完熟初期，选择适合作业的机具，通过适当调整拨禾轮和割台位置、逆倒伏方向收割的方式，减少收割损失，提高收获质量。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞)