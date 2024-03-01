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洛阳首家省级绿色制造公共服务平台产生
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.16 08:24

　　记者从市工信局获悉，日前我省发布绿色制造公共服务平台名单，由洛阳北玻三元流风机技术有限公司牵头建设的省通用设备(风机、电机、压缩机)节能技术服务中心上榜，系我市首家省级绿色制造公共服务平台。

　　围绕该服务中心建设，北玻三元流风机与清华大学航天航空学院、沈阳鼓风机研究所、中国联通等单位将组建技术联合体，在全省积极开展风机、电机、压缩机、鼓风机等相关通用设备的节能技术咨询、现场诊断、节能方案评估技术服务。这也是企业继入选全省首批绿色服务供应商后在绿色领域获得的又一成就。

　　在功能设置上，该服务中心以风机、电机、压缩机三大工业基础产品为着力点，将大力推广先进三元流风机技术、高效永磁同步电机技术、磁悬浮高效鼓风机技术等，通过引导企业应用新型节能技术与装备，从而有效降低设备能源消耗，减少温室气体排放，通过节能减排助力企业高质量发展。

　　除了技术推广，依托系列项目有序推进，省通用设备(风机、电机、压缩机)节能技术服务中心还将积极构建行业、企业设备运行数据库，在此基础上强化研判分析，助力政府有效监管企业能源消耗情况、制定更科学的能源政策，进一步为产业发展添绿。

　　绿色化是现代化产业体系的基本特征。聚焦绿色制造业产业链群培育建设，后续我市将培育打造更多绿色制造公共平台，充分发挥其桥梁纽带作用，在全市持续开展重点用能设备节能技术服务、能量系统优化、数字化能碳管理中心建设、产品碳足迹测算分析及认证等，加快全市重点行业和重要领域绿色低碳发展。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 金东浩 李磊 熊一繁)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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