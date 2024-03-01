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洛阳市人大常委会开展古树名木保护执法检查
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.16 08:19

嵩县白河镇境内的千年银杏林(资料图片)

　　日前，市人大常委会主要负责同志带队前往嵩县白河镇五马寺村、栗扎树村等地，暗访检查《洛阳市古树名木保护条例》(简称《条例》)贯彻落实情况。

　　古树名木是珍贵的自然遗产，是有生命的“绿色文物”“活化石”“活档案”，具有重要的生态、经济、科研价值，在区域生物多样性、生态平衡和环境保护中有着不可替代的作用。嵩县白河镇地处伏牛山核心区，森林茂密，境内千年银杏林尤为引人注目，共有291株古银杏树，其中216株树龄逾500年，136株树龄超千年，最大一株树龄达2365年，具有极高的科研和观赏价值。

　　“古树名木既是人与自然和谐共生的历史见证，也是城市发展的独特名片。我市作为古树名木资源大市，保护古树名木就是保护和传承洛阳的历史遗产和生态文明。”在实地了解古银杏树的生长环境和生长状况，察看保护设施、标志设置情况后，暗访检查组就发现的问题向相关部门进行反馈督办。

　　近日，市人大常委会研究通过了关于检查《洛阳市古树名木保护条例》贯彻执行情况的实施方案，在全市正式启动古树名木保护执法检查。

　　此次执法检查将坚持问题导向，强化法律监督，在全面了解《条例》实施情况基础上，重点围绕《条例》学习宣传和教育普及情况，养护队伍建设、抢救复壮及保护经费投入情况，因需移植的管理审批和移植后养护成活情况，保护设施、标志设置情况，执法监管及法律责任落实情况等内容进行。同时，建立责任清单、内容清单、问题清单、整改清单、销号清单、跟踪清单“六个清单”，紧扣保护资金使用、保护措施落实等法律规定，逐条对照检查，推动监督具体化、精细化、实效化。

　　“对《条例》贯彻执行情况开展执法检查，是市人大常委会深入贯彻落实市委决策部署，持续推进生态文明建设，积极回应人民群众关切的重要举措。”市人大常委会相关负责同志表示，将用好执法检查这一重要监督手段，坚持边查边改、立行立改，以人大强有力监督推动相关部门采取科学有效措施，抓好问题整改落实，进一步加大古树名木保护力度，巩固生态文明成果，擦亮生态环境底色，为促进经济社会高质量发展提供有力支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮 张峰）

　　此次执法检查分四个阶段

　　●5月上旬为前期准备阶段，主要进行动员部署、法律法规学习培训和自查自纠

　　●5月中旬至6月上旬为实地检查阶段，进行座谈汇报会、实地察看等并形成执法检查报告

　　●6月中下旬为审议报告阶段，市人大常委会会议将听取审议并形成意见

　　●6月下旬到9月下旬为跟踪问效阶段，将持续跟踪问题整改，听取审议有关意见整改落实情况报告
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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