达到80%！洛阳今年将加快快递包装绿色转型

2022年，洛阳成功入选国家“十四五”时期“无废城市”建设城市，同年我市印发实施方案，决定打造“无废城市”洛阳模式，目前各项工作稳步推进。

2022年，洛阳成功入选国家“十四五”时期“无废城市”建设城市，同年我市印发实施方案，决定打造“无废城市”洛阳模式，目前各项工作稳步推进。 2022年，洛阳成功入选国家“十四五”时期“无废城市”建设城市，同年我市印发实施方案，决定打造“无废城市”洛阳模式，目前各项工作稳步推进。 日前，《洛阳市“十四五”时期“无废城市”建设2024年工作实施计划》印发，提出实施工业废物、农业废物、生活源固体废物、建筑垃圾、危险废物等五个方面的36项重点工作，推动固体废物资源化利用水平显著提升。 工业固废：按下“变废为宝”加速键 炉渣、钢渣、赤泥……对于工业固体废物，“堆”不是办法，“用”才是出路。 今年，洛阳将降低工业固体废物产生强度和推进工业固体废物资源化利用水平方面持续努力。 按照计划，洛阳将大力推动智能装备制造、新能源等绿色低碳产业发展，围绕新一代信息技术、生物医药等新兴产业，形成门类齐全、装备先进的绿色产业体系。推进洛宁、嵩县、汝阳抽水蓄能项目建设，推进伊川、汝阳、孟津、洛龙整县(区)屋顶分布式光伏开发试点项目建设。鼓励尾矿填充采空区、治理塌陷区，推动实现尾矿就地消纳。 洛阳今年将拓展大宗工业固体废物综合利用途径，加强综合利用产品在绿色建材和路基材料中推广应用。同时，我市将公布2024年强制性清洁生产审核重点企业名单，推动规模以上企业按照国家鼓励发展的清洁生产技术、工艺、设备和产品导向目录开展自愿性清洁生产审核，通过清洁生产审核评估工业企业占比100%。 农业固废：让“废料”变“肥料” 农作物秸秆、畜禽粪污、废旧农膜等，与农产品的生产过程相伴而生，如果不加以利用，则会污染空气、破坏水土资源。 今年，洛阳将按照“先农后工、先饲后肥、循环利用”的治理路径，推进秸秆综合利用，引导秸秆产出大户就地收贮，培育收储运第三方服务主体。同时，持续推进秸秆肥料化、饲料化、燃料化、基料化、原料化等多途径利用模式，推进秸秆综合利用规模化、产业化。 在畜禽粪污资源化利用方面，洛阳将培育综合利用类骨干企业，建立资源化利用示范工程，2024年畜禽粪污综合利用率保持在95%以上。此外，我市还将推广高效低毒低残留农药和现代植保机械，提高农药使用效率，减少农药施用量和包装废弃物产生。 生活固废：让垃圾分类成为新时尚 电子面单、胶带“瘦身”、印刷减量……如今，不少快递企业采取多种方式促进包装减量化。 今年，洛阳将围绕快递包装减量化、标准化和循环化，加快快递包装绿色转型，全年快递绿色包装使用率达到80%。同时，持续开展“无废快递网点”等无废细胞创建工作。 在垃圾分类方面，洛阳将全面推行城市生活垃圾分类，积极推进厨余垃圾无害化、资源化，基本形成厨余垃圾单独处置为主、“预处理+焚烧”处置为辅的处理模式。 与此同时，洛阳将探索建立废旧物资回收利用平台，布局“交投点、中转站、分拣中心”三级回收网络，推广“在线收废”模式，畅通废旧物资回收渠道，促进低值废弃物资源化利用和协同处置。 建筑垃圾：“变废为宝”实现“再就业” 建筑垃圾能否“变废为宝”，实现“再就业”？能！ 近年来，洛阳环锋资源有限公司将建筑垃圾回收，制成透水砖、广场砖、仿石材料等，广泛应用于我市的路段、公园。 按照计划，洛阳将继续推广“政府主导、市场运作、特许经营、循环利用”的建筑垃圾管理和资源化利用模式，持续推进建筑垃圾资源化利用。到今年年底，建筑垃圾资源化利用率达到20%。 洛阳还将持续推进装配式建筑，提高绿色建筑、装配式建筑占新建建筑的比例，到今年年底，新建建筑中绿色建筑占比保持100%，新建建筑中装配式建筑占比达40%。 危险废物：加强防控，让其进入“保险箱” 洛阳将把危险废物重点单位纳入“双随机”监管，加强飞灰、铝灰渣等大宗危险废物执法监管力度。推广危险废物收集、贮存、运输、利用处置经营单位投保环境污染责任保险。 在严格项目准入，促进源头减少危险废物产生量、降低危害性的同时，洛阳将鼓励采取多元投资和市场化方式建设规模化危险废物利用设施，努力打造一批一流的危险废物利用处置企业。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 李三旺 通讯员 赵亚虹 翟倩然 文/图）