来洛阳旅游后，选择怎样的旅游交通工具？近日，哈啰租车五一假期“黑马地”榜单出炉，洛阳跻身全国前十，显示出租车自驾成为游客在洛阳出行的新风向。

来洛阳旅游后，选择怎样的旅游交通工具？近日，哈啰租车五一假期“黑马地”榜单出炉，洛阳跻身全国前十，显示出租车自驾成为游客在洛阳出行的新风向。

哈啰租车5月6日推出的“五一租车自驾出行趋势报告”显示，五一假期，哈啰租车订单同比增长70%，异地订单占比高达67%。

在哈啰租车发布的五一假期“黑马地”榜单上，洛阳、伊犁、银川、泉州、喀什、保定、天水、宜昌、秦皇岛、恩施位列“黑马榜”TOP10。

“从数据分析来看，洛阳哈啰租车订单涨幅较为明显，这与洛阳持续高涨的文旅热度和文化主播区域文旅行密切相关。”哈啰租车相关负责人介绍。

“之前对洛阳的认知，仅仅停留在十三朝古都、龙门石窟等零散信息上，对洛阳缺乏系统了解。”杭州游客小李表示，自己观看董宇辉“与辉同行”河南行直播活动，跟着主播镜头体验洛阳的大小景点后，当即有了五一去洛阳旅游的冲动。考虑到自己想去的景点距离较远，租车出行是相对便捷的方式，就在哈啰租车上租了一辆新能源汽车，趁着五一假期畅游了洛阳。

哈啰租车数据显示，与众多西部城市上榜热门自驾目的地相对应，更适合越野的车型成为整个五一假期租车用户搜索的热点。同时，利用五一假期去体验一下新近上市或受关注度高的车型，也成为今年用户租车的主流选择。众多新上市或受关注度高的车型成为哈啰租车平台上的热搜选择，小米SU7、问界M9、理想L8和L9、别克GL8、小鹏P7、坦克300成为五一假期哈啰平台上“搜索高声浪车型”。

为满足用户租车需求，哈啰租车积极备战，在五一假期前，全平台车辆供给达到30万台，合作商家8000余家，门店超过11000个，覆盖县级以上城市600余个，包含4000余款不同车型。除提升供给规模外，哈啰租车还打出“放心租”等“组合拳”，做好用户五一假期用车体验保障。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）