洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“洛阳创新”助力“双碳”谱新篇
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.09 08:23

　　记者从中国船舶七二五所获悉，由其研发的国内首台FSRU用PCHE型气化器近日通过出厂验收，填补国内空白，为我国海上LNG(液化天然气)产业高质量发展提供“洛阳动力”。

　　作为“双碳”经济发展中的明星产品，FSRU(浮式储存及再气化装置的英文简称)集LNG接收、存储、转运、再气化外输等多种功能于一体，兼具LNG运输船功能，是海上LNG产业链的核心工程装备。

　　其上搭载的再气化功能模块通过气化器运转，可将LNG加热气化成常温天然气,再通过输气管道输送给用户，相关技术此前长期被国外垄断。

　　在中国船舶集团和工信部支持下，七二五所携手中海石油气电集团有限责任公司等单位，围绕相关“卡脖子”技术，展开长达三年的艰苦攻关，最终打造的FSRU用PCHE型气化器，一举填补我国LNG气化器类型空白，其气化能力高达180吨每小时，创国内之最；与传统开架式气化器相比，其体积减小90%以上，在尺寸上同样刷新行业纪录。

　　在近日开展的评审会上，行业专家一致同意七二五所FSRU用PCHE型气化器通过验收，并给予高度认可。

　　近年，随着全球LNG产业发展驶入快车道，气化器市场需求快速增长。七二五所以市场为导向，围绕国家清洁能源战略和“双碳”目标开展积极研发，迄今已承接十余个LNG气化器项目，市场占有率超60%，在LNG领域实现了整体国产化、批量应用、船用LNG供气系统全球首发等一系列重要突破。

　　根据规划，后续该单位将围绕LNG产业链布局，聚焦国家重大工程项目需求推进核心技术创新和成果转化，在油气开采平台、LNG高技术船舶、LNG接收站等领域，加速开发系列设备、部件类和材料类产品，进一步培育发展新质生产力，持续为实现“双碳”目标贡献力量。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐兆琦)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    皮炎患者扎堆就诊 医生推荐这对“黄金搭档”
    皮炎患者扎堆就诊 医生推荐这对“黄金搭档”
    皮炎患者扎堆就诊 医生推荐这对“黄金搭档”
        五一假期结束，有人忙着上班，有人却急着上医院。
  • ·吃凉米饭对血糖影响小？
  • ·孩子打篮球后出现斜视，咋回事
  • ·耳石症不可怕 有的人能自愈
    		•
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
        您应该知道孟津区朝阳镇的魏家坡，但您听说过“魏坡·新序”吗？前不久，卫坡村拉开了“魏坡·新序”，以崭新...
  • ·花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
    		•  
    新闻排行
  • 一期主体工程完工！洛阳城市阳台项目...
  • 呼南高铁焦洛平段项目推进工作专班第...
  • 双向八车道！洛偃快速通道经改造提升...
  • 洛阳城市文化中心项目进入装修阶段【...
  • 中国石油化工集团有限公司总经理赵东...
  • 徐衣显与俄罗斯工程院外籍院士、中国...
  • 中州时代项目一期加紧收尾 下半年投产...
  • 聚焦五大领域18项重点任务！《2024年...
  • 年产8500吨！欣安新能源氧化铝提纯制...
  • 退休人员如何变更社保卡发卡银行？洛...
    		•
    百姓呼声
    新安县龙潭大峡谷景区为何只售卖套票？
    宜阳县第三人民医院狂犬疫苗接种点无库存
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    月见草和锦带花

    绣眼

    龙门遇见

    黄河岸边小鸟
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605