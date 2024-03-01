“洛阳创新”助力“双碳”谱新篇

记者从中国船舶七二五所获悉，由其研发的国内首台FSRU用PCHE型气化器近日通过出厂验收，填补国内空白，为我国海上LNG(液化天然气)产业高质量发展提供“洛阳动力”。

记者从中国船舶七二五所获悉，由其研发的国内首台FSRU用PCHE型气化器近日通过出厂验收，填补国内空白，为我国海上LNG(液化天然气)产业高质量发展提供“洛阳动力”。

作为“双碳”经济发展中的明星产品，FSRU(浮式储存及再气化装置的英文简称)集LNG接收、存储、转运、再气化外输等多种功能于一体，兼具LNG运输船功能，是海上LNG产业链的核心工程装备。

其上搭载的再气化功能模块通过气化器运转，可将LNG加热气化成常温天然气,再通过输气管道输送给用户，相关技术此前长期被国外垄断。

在中国船舶集团和工信部支持下，七二五所携手中海石油气电集团有限责任公司等单位，围绕相关“卡脖子”技术，展开长达三年的艰苦攻关，最终打造的FSRU用PCHE型气化器，一举填补我国LNG气化器类型空白，其气化能力高达180吨每小时，创国内之最；与传统开架式气化器相比，其体积减小90%以上，在尺寸上同样刷新行业纪录。

在近日开展的评审会上，行业专家一致同意七二五所FSRU用PCHE型气化器通过验收，并给予高度认可。

近年，随着全球LNG产业发展驶入快车道，气化器市场需求快速增长。七二五所以市场为导向，围绕国家清洁能源战略和“双碳”目标开展积极研发，迄今已承接十余个LNG气化器项目，市场占有率超60%，在LNG领域实现了整体国产化、批量应用、船用LNG供气系统全球首发等一系列重要突破。

根据规划，后续该单位将围绕LNG产业链布局，聚焦国家重大工程项目需求推进核心技术创新和成果转化，在油气开采平台、LNG高技术船舶、LNG接收站等领域，加速开发系列设备、部件类和材料类产品，进一步培育发展新质生产力，持续为实现“双碳”目标贡献力量。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐兆琦)