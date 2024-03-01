洛阳将建3D打印增材制造新材料产业园

洛阳产业发展再添重磅载体！洛报融媒记者从洛阳高新区获悉，该区与洛阳金鹭硬质合金工具有限公司近日签约，将在洛联合打造3D打印增材制造新材料产业园。

洛阳产业发展再添重磅载体！记者从洛阳高新区获悉，该区与洛阳金鹭硬质合金工具有限公司近日签约，将在洛联合打造3D打印增材制造新材料产业园。

作为洛阳高新区抢抓风口，奋力打造“全市风口产业发展主战场”的重大部署之一，该产业园按照规划预计在今年三季度启动建设，将着力推动多种3D打印增材制造新材料的研发生产。

在后续建设中，合作双方将本着“绿色发展、生态优先、优势互补、互利共赢”原则，充分发挥洛阳金鹭在金属增材制造、钨材料领域的研发优势、技术优势，以及洛阳高新区在新材料领域的产业优势、人才优势，助力洛阳在该领域进一步强化打造以龙头企业为核心的产业生态链。

成立于2012年的洛阳金鹭，注册资金10.5亿元，主要从事系列钨产品的生产、研发与销售，企业近三年累计销售收入17.64亿元。其母公司厦门钨业作为在上证交易所上市的高新技术企业集团，涉及钨钼、稀土、能源新材料等领域，是国家首批发展循环经济示范企业、国家重点稀土集团。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张玉书）