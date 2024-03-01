洛阳开展省级孵化平台申报推荐工作

记者日前从市科技局获悉，我市组织开展2024年度河南省科技企业孵化器等孵化平台申报推荐工作。
记者日前从市科技局获悉，我市组织开展2024年度河南省科技企业孵化器等孵化平台申报推荐工作。
记者日前从市科技局获悉，我市组织开展2024年度河南省科技企业孵化器等孵化平台申报推荐工作。
孵化平台建设，是我市推动产学研深度融合，以科技创新引领产业升级的重要举措。成功备案的单位，可优先获得我省鼓励科技发展和成果应用转化的财税、金融等方面政策支持。
申报须知
●符合省级科技孵化载体认定备案相关条件的科技企业孵化器、众创空间(包括综合性众创空间和专业化众创空间)、大学科技园等。
●有意申报的单位，需将相关申报材料报送至所在县区科技管理部门进行初审，并经由相关部门于5月8日前报送至市科技局。咨询电话：0379-63910358。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚伟)
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