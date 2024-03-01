“周山汇·金融惠企季”引入近1.2亿元“金融活水”

近日，记者从高新区获悉，该区依托“周山汇”品牌启动“金融惠企季”系列活动，去年共为区内200余家企业实际办理企业贷款、投资61笔，为企业发展引入近1.2亿元“金融活水”。

近日，记者从高新区获悉，该区依托“周山汇”品牌启动“金融惠企季”系列活动，去年共为区内200余家企业实际办理企业贷款、投资61笔，为企业发展引入近1.2亿元“金融活水”。

“周山汇”是高新区围绕洛阳周山智慧岛打造的创新创业服务品牌。为充分发挥品牌服务科技创新作用，去年洛阳自创综合服务中心以企业需求为导向开展系列惠企服务活动，其中“金融惠企季”旨在帮助企业拓宽融资渠道、获得投资机构资金支持，破解中小微企业融资难、融资贵等问题。

自去年4月启动以来，“周山汇·金融惠企季”共举办1场银企签约仪式、3场项目融资路演活动、3场银企对接沙龙和1场政银企对接会，并持续开展5周金融入园惠企活动。整体活动共吸引9家创投机构及金融机构、5家国家级孵化载体参与，服务企业200余家。

该活动打破了以往银企对接会的固定形式，通过推进金融入园惠企活动，为每个孵化载体定期匹配银行机构，并通过在各个产业园区内设立服务点、对企业上门走访、实地调研项目等形式，实现了金融机构与企业面对面沟通、点与点对接，将金融服务送到企业“家门口”，助力中小微企业更快发展。

在活动期间，中原银行创新合作模式，与自贸区洛阳片区综合服务中心市场监管窗口联动开设“企业开户窗口”，实现企业“开办即开户”，累计办理开户业务200余件；中科科技园与民生银行、中原银行等多家银行开展了“新企业开户”“银企金融一对一”等系列活动，并达成战略合作。

根据规划，后续高新区将继续推动银企深入沟通合作，组织金融机构、投融资机构轮流进驻孵化园区，开展“面对面、一对一、手把手”靠前服务，运用金融工具助推企业技术与市场有效对接，进一步帮助企业形成现金流良性循环，实现快速平稳发展。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张玉书）