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净利润增长30%！中铝洛阳铝加工实现“开门红”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.24 16:43

　　轧机飞速运转，工人有序忙碌。24日上午，位于新安经济技术开发区的中铝河南洛阳铝加工生产车间，一块块巨大铝锭经锯切、洗磨、热轧、冷轧等工序后，被加工成罐盖料、汽车轻量化材料等产品销往世界各地。

　　“太忙了，这个月的订单已经排满了，为了保证产品按时按质按量交到客户手里，工人们加班加点地工作，不敢有丝毫懈怠。”企业相关负责人会心一笑道出“幸福烦恼”。

　　产品畅销得益于企业发力数智化转型的一系列“大动作”。轧机主减速机经过赋“智”升级，精度和强度双双提升；“智能升级”的地磅告别有误差、效率低“过去时”，单车次出入时长缩减至30分钟；“加芯赋码”改造后的电气焊作业，变“以人管机”为“以码管机”，安全性、规范性、可靠性得到大幅提升……

　　作为洛阳市质量标杆企业，今年以来，中铝洛阳铝加工围绕科技创新、矿产资源、高端先进材料、绿色低碳低成本数智化“四个特强”的“新中铝”战略定位，全面重构创新体系、不断完善创新机制，持续发力智能化、数字化转型升级，加快形成新质生产力，助力实现产品高质量发展。

　　据介绍，今年一季度，企业铝基产品产销总量达2.6万吨。其中，镜面铝产量、酒盖料销量、主导产品销量占比均创历史新高。“我们实现产销量大幅增长，净利润同比增长30%，经营净现金流同比增长2倍，跑出量质双提升加速度，顺利实现了开门红，为决战全年满堂彩创造了有利条件。”企业相关负责人言语间自信满满。

　　以“新”提“质”，以“质”催“新”。面对新能源等产业风口，中铝洛阳铝加工紧锣密鼓推进院企合作，发力汽车制造领域冲压材料的研发技术，加快新技术和科研成果的应用转化。

　　不止于此。瞄准高附加值高端先进材料市场，企业自主研发的高纯高亮度化妆品盖用铝合金量产在即，高导热性、高导电性材料已实现批量稳定供货，在打造新的效益增长点的同时，持续充实自主可控核心技术，为推动洛阳铝基新材料产业实现跨越式发展贡献更大力量。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 范官宇 江娟娟 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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