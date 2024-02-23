强强联合！一拖物流与大卖仓签订合作协议

22日，洛报融媒记者从一拖(洛阳)物流有限公司获悉，该企业近日与国际知名物流企业加拿大大卖仓集团签署合作协议，双方将联手推进跨境服务贸易业务，助力更多“洛阳制造”参与全球竞争。

22日，洛报融媒记者从一拖(洛阳)物流有限公司获悉，该企业近日与国际知名物流企业加拿大大卖仓集团签署合作协议，双方将联手推进跨境服务贸易业务，助力更多“洛阳制造”参与全球竞争。

日前正式发布的全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单，标志着我国首次在全国范围对跨境服务贸易建立负面清单管理制度，为相关业务发展提供了新的机遇。

在此背景下，两家企业强强联手，将通过建立紧密务实的合作机制和战略合作伙伴关系，实现优势互补，积极探索跨境服务贸易新模式、新路径，共同提升欧美目的港全程清、提、拆、派、存、转、发、退以及售后、检测维修等定制化一条龙增值服务，助力洛阳乃至河南企业加速走向国际市场，为洛阳坚持以高水平开放促进高质量发展提供强劲动能。

作为国内领先的物流服务提供商，一拖物流近年以承接洛阳生产服务型国家物流枢纽功能为契机，积极培育和发展跨境电商综合服务、国际货代、保税物流及冷链物流等新兴业务，着力构筑豫西地区“东联西进”国际物流通道，具有很强的集、疏、运、仓、配能力和经验。

与之合作的大卖仓是一家专注为品牌出海商家提供海外仓储物流派送服务的国际企业，其总部位于加拿大，并在深圳、上海、沈阳、唐山等城市设立子公司，目前在美国、加拿大、英国、欧洲运营海外仓和海关监管仓31个。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 周双雪 蔡娜娜 文/图）