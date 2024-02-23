全国首个石窟寺保护技术专业实训室在洛投用

昨日，记者从洛阳职业技术学院获悉，该校石窟寺保护文物修复实训室正式投用，系全国首个石窟寺保护技术专业实训室。

等比例缩小版卢舍那大佛被“搬”进课堂

昨日，记者从洛阳职业技术学院获悉，该校石窟寺保护文物修复实训室正式投用，系全国首个石窟寺保护技术专业实训室。

记者在实训室内看到，等比例缩小版卢舍那大佛被“搬”进课堂，参考史料复原设计的奉先寺出现在学生们面前。在数字化技术加持下，卢舍那大佛残缺部分得到修复，散发着熠熠光彩。这些“课堂教材”为该校文物保护考古学院石窟寺保护技术专业的学生提供了沉浸式学习体验。

老师在实训室教学

据介绍，2021年，洛阳职业技术学院文物保护考古学院正式开设石窟寺保护技术专业，并开始首批招生。同年，该学院规划设计石窟寺保护文物修复实训室，根据石窟寺病害分析及复原展示的修复方法，按照清洗、加固、灌浆、粘接、封护的基本修复过程，设置全流程实操实训区域。依托洛阳十三朝古都的文化背景和龙门石窟这一世界文化遗产，该学院在实训室打造过程中，制作等比例缩小版卢舍那大佛，并通过虚拟仿真技术对大佛进行复原，实现了数字化的“金身重塑”。

洛阳职业技术学院相关负责人介绍，去年12月，石窟寺保护文物修复实训室建成落地。经过前期试课阶段，日前，该实训室正式投入课堂使用。

据悉，实训室内配备大量的检测和修复仪器，设置虚拟修复展示区，模拟石质文物发掘、修复过程，并以龙门石窟卢舍那大佛为例，细致讲解石窟寺病害及针对性的修复技术，可以帮助学生在沉浸式场景中提升实操技能，有效助力文化遗产保护传承。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 常书香 张旭辉/文 记者 张怡熙/图)