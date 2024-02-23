包容会让古都风貌更美

摒弃“一刀切”！看晚报，《洛阳市牌匾标识设计导则(2024版)》(简称《导则》)出台，引导牌匾标识告别“千店一面”，鼓励商家突出个体色彩风格，打造兼具古都文化底蕴和青春活力气息的街巷风貌，彰显出令人温暖的城市包容度。

摒弃“一刀切”！看晚报，《洛阳市牌匾标识设计导则(2024版)》(简称《导则》)出台，引导牌匾标识告别“千店一面”，鼓励商家突出个体色彩风格，打造兼具古都文化底蕴和青春活力气息的街巷风貌，彰显出令人温暖的城市包容度。

一块小小的牌匾标识，不仅是简单直观的“商铺脸面”，也是彰显风貌与文化的“城市门面”。牌匾有没有个性，是不是独特，一定程度上决定了商铺甚至区域的吸引力。比如，在老城十字街，古色古香的牌匾，红底黄字杏黄边的幌子，衬托出老字号的独特韵味。在广州市场步行街，好看的招牌、闪烁的霓虹灯，民国风满满。在个性十足的牌匾装点下，街区变得更有风情和活力，吸引大批游客打卡。随着洛阳新文旅的持续火爆，以“小切口”撬动“大变化”，擦亮古都文化底色、提升城市品位品质，优化牌匾标识设计无疑是一个切口。

牌匾标识设计，不只关乎审美，更考验城市的精细化治理水平，体现城市的包容度。当前，我市户外牌匾标识水平不高，许多牌匾“很不洛阳”，特别是有的地方以“规范管理”为由，把一个街区的店招弄成一个颜色、一样字体，让街区少了些文化味儿。这次出台的《导则》，实行“大原则规范、小细节创新”，在划定“红线”“底线”的同时，对“一刀切”说不，也是希望企业商户百花齐放、创新设计，在个性和整体之间、历史风貌和现代时尚之间找到平衡点，体现了政策的宽度和温度，意味着政策刚性之下，为商家的创意发挥、城市的有机生长，留下足够大的弹性空间。

“市井长巷，聚拢来是烟火，摊开来是人间”，城市的美好不应该被千篇一律、死气沉沉的牌匾标识所消减，城市的一大魅力就在于对个性的包容，也只有包容才能放开人们的手脚，激发层出不穷的创意，让古都风貌更美。不过分追求“整齐划一”的格式之美，而应多鼓励“各美其美、和而不同”的大胆创意，多多借鉴外地有益探索和成功经验，建立牌匾标识设计资源库，实行共建共享，集全社会之智，以城市街景的重构换来商业活力的重塑。（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）