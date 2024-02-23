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抢抓RCEP政策红利 洛阳海关推动超8.6亿元商品出口享惠
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.19 08:21

　　记者日前从洛阳海关获悉，自《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)生效以来，洛阳海关已为全市45家出口企业签发RCEP证书1676份，推动货值超8.6亿元商品享惠。

　　自2022年以来，我市抢抓RCEP关税减让政策红利，不断强化区域产业链、供应链韧性，共为50大类商品签发RCEP证书。其中——

　　按份数计，排名前五的商品依次为人造刚玉、铝箔、耐火砖、碳化物和鞋靴，总份数占比80.7%；

　　按金额计，排名前五的商品依次为铝箔、耐火砖、人造刚玉、碳化物和铜箔，总金额占比82%；

　　按目的国计，签往日本、澳大利亚和新西兰的证书份数最多，占比分别为98.3%、0.6%和0.5%。

　　2023年，我市对RCEP其他成员国出口货值62.4亿元，较协定生效前的2021年增长16.4%，占全市出口比重达32.1%。

　　为进一步确保RCEP高质量实施，洛阳海关将持续以行业动态和企业需求为导向，锚定重点企业开展精准帮扶，进一步提升企业享惠便利化水平，推动高级认证企业、经核准出口商“双资格”同步培育，不断为外贸高质量发展提供新动力。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 李娟)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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