压紧压实各方责任 打好安全生产主动仗

累计检查3.23万家企业、预置88支应急队伍和5200名护林员……这是记者从近日召开的全市应急管理系统第一季度工作会议上获悉的。

累计检查3.23万家企业、预置88支应急队伍和5200名护林员……这是记者从近日召开的全市应急管理系统第一季度工作会议上获悉的。

今年以来，全市应急管理系统围绕安全生产、防灾减灾救灾等工作，全面加大隐患排查和现场执法力度，有力防范化解各类安全风险，为全市经济社会高质量发展创造良好的安全环境。下一步，我市将围绕化解安全生产风险、推进防灾减灾、推进应急系统项目建设等方面，压紧压实各方责任，推动防汛备汛、森林防火、防震减灾等工作落实落细，打好安全生产主动仗。

在化解安全生产风险方面

我市将深入开展安全生产治本攻坚三年行动，围绕煤矿、非煤矿山、危化、工贸等重要行业领域开展专项整治行动，创新执法方式，提升执法检查效能，守牢安全生产防线。

在推进防灾减灾方面

我市将定期开展风险形势研判，持续推进减灾示范社区创建，开展灾害信息员业务培训，建强应急救援队伍，不断提升应急救援能力。

在推进应急系统项目建设方面

我市将积极争取上级资金，推进安全发展示范城市二期等项目建设，推动尾矿库综合治理，夯实应急管理基层基础。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 胡婷婷 刘仟仟)