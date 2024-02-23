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营收80亿元！万基控股一季度实现“开门红”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.17 16:59

　　17日，洛报融媒记者从位于洛阳市新安县的万基控股集团有限公司获悉，企业一季度实现营业收入80亿元，实现首季“开门红”，为拼抢“全年红”打下坚实基础。

　　轧机嗒嗒作响，工人有序忙碌。走进万基控股铝箔车间，一批闪着银光的新能源汽车动力电池铝箔顺利下线，随后将发往铝塑膜下游企业。不远处的食品软包铝箔车间，同样热火朝天，工人们正在加紧赶制一批出口日本的产品。抢时间、抓进度、忙生产，这样的场景在万基控股生产一线比比皆是。

　　今年以来，万基控股“开局即冲刺、起步即决战”，坚持“以提升效益为主线、以进促稳”思路引领，紧跟国家政策导向，科学研判市场规律，持续拓展高端市场，铝业、石墨烯、铝钛合金、碳素、板锭等多个领域业务实现新突破。其中，铝业公司抓住铝价上涨有利时机提高产量，一季度铝锭产量完成年度计划的近六成。

　　今年，市委决定组建洛阳工业控股集团有限公司，为万基控股高质量发展带来新契机。面对产业新风口和科技创新新趋势，万基控股充分发展制造业龙头优势，做大做强铝精深加工产业集群。新能源铝塑膜产品嵌入比亚迪、宁德时代等巨头扬帆出海；攻克铝材应力痛点，“三十年不变形”百叶窗铝材发往老牌工业国德国；破解药箔“针孔”难题，“双零铝箔”产品持续占领高端市场；高附加值食品软包铝箔热销国内外……

　　生产线上铆足干劲，项目建设紧锣密鼓。眼下，总投资55.2亿元的万基2×60万千瓦机组项目步入环保验收前期准备阶段。项目全部建成后每年可发电72亿千瓦时，实现销售收入22.5亿元，利税8.3亿元，实现供热面积2250万平方米，可填补洛阳中心城区煤电基本清零带来的供热缺口，并解决小机组污染和能耗高问题，使企业的规模效益真正显现。

　　万基控股相关负责人表示，企业将抢抓新能源等产业风口机遇，持续加大创新力度，优化产品结构，加快转型步伐，不断开辟发展新领域新赛道，为推动洛阳新材料产业高质量发展贡献更多“万基力量”！（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 黄金博 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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