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进出口同比增长2.8倍！洛阳综保区实现一季度“开门红”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.16 15:20

　　15日，洛报融媒记者从洛阳海关获悉，今年前三个月洛阳综合保税区进出口总货值达14.4亿元，同比增长2.8倍，实现一季度“开门红”。

　　在业务拓展上，洛阳综保区充分发挥平台政策优势，一季度主要进出口商品为铝锭、农机、矿山设备等。

　　为加快推动洛阳综保区发展，洛阳海关今年以来打出政策“组合拳”，通过主动靠前服务，推动区内21家活跃企业持续发力，顺利完成首单跨境电商“1210”出口海外仓业务，拓展“洛阳制造”出海新通道。同时，不断深化“关长送政策上门”活动，积极研究解决拖拉机入区运输、中亚班列、铁海联运入区模式等关键问题，实现洛阳综保区与东方红(洛阳)国际陆港的联动发展。

　　此外，洛阳海关还通过加强智慧卡口与海关监管信息化系统的联动，使矿山设备、农机等洛阳制造的特色产品入区，在全省首次实现“一票多车”“保税非保税集拼”的进出区模式，极大提高了通关效率，节约了企业综合物流成本。

　　后续，洛阳综保区将积极探索保税租赁、保税研发等保税新业态，做大保税电商、保税维修业态规模，加速推动进出口值量质齐升，通过强化巩固洛阳外向型经济发展新平台，为全市加速发展新质生产力贡献力量。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王杰华 陈红玲 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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