秋望春归：紫红色，荷花型，花蕾圆尖，中型花。 秋望春归 紫红色，荷花型，花蕾圆尖，中型花。花瓣质厚，有光泽，花萼偶有瓣化，瓣化边缘绿色；雌雄蕊正常，房衣全包，房衣、柱头紫红色；花香浓郁，具有二次开花习性，适宜庭园栽植。该品种由洛阳市农林科学院选育而成，2024年通过中花协现场鉴定。 静若繁花 粉色，荷花型，花蕾卵形，中型花。花色纯净、娇艳，花瓣质厚，初开时整齐优美，杯状花持续时间长；雌雄蕊正常，房衣全包，柱头紫红色。清香宜人，适宜切花、庭园栽植。该品种由洛阳市农林科学院选育而成，2024年通过中花协现场鉴定。（洛报融媒·洛阳网记者 李卫超 通讯员 王晓晖 摄）