“盛世牡丹耀中国”大型融媒体联动报道正式启动【视频】

今日，由洛阳日报社等十家媒体共同策划发起的“盛世牡丹耀中国”大型融媒体联动报道正式启动。

今日，由洛阳日报社等十家媒体共同策划发起的“盛世牡丹耀中国”大型融媒体联动报道正式启动。

此次活动包括河南洛阳、山东菏泽、湖北襄阳、四川彭州、安徽亳州、甘肃临夏、河北邢台、山西太原、陕西咸阳、宁夏吴忠等十个省份的十座知名城市。

习近平总书记曾对发展牡丹产业、探索牡丹加工增值、带动农民增收致富的情况进行过具体了解，并对找准路子、突出特色抓发展作出重要指示要求。此次十省名城联动活动，将深入贯彻这一重要指示精神，以牡丹为纽带，共同传承和弘扬牡丹文化、推动牡丹产业发展，涵养国人对牡丹的深厚情感，展现中国春日经济的蓬勃活力。

国运昌则花事兴。牡丹被称为“花中之王”，有“国花”的美誉。从洛阳的牡丹文化节，到菏泽的万亩牡丹园；从彭州的省级非遗牡丹花会，到临夏的百里牡丹长廊……每一处都体现了国人对牡丹的挚爱和追崇。这种挚爱不仅仅是因为牡丹散发着国色天香的华美，蕴含着富贵吉祥的寓意，更是因为它承载着中国人民对美好生活的向往与追求。

这次十省名城联动，不仅是一次“花”与“城”的展示，更是一次文化与经济的交融。在此次联动报道中，您将见证十座城市如何以牡丹为媒介推动文旅、商贸等多个领域繁荣发展，领略各地如何通过牡丹产业实现融合发展，在推进乡村振兴中如何让农民增收致富，感知“国民之花”如何提升城市的知名度和美誉度。

此次“盛世牡丹耀中国”大型融媒体联动报道，将以十座城市的牡丹特色、牡丹产业、风土人情、发展故事为画卷，借助文字、图片、短视频、直播等全媒体报道，实现网上网下同频共振，让您在欣赏十省名城各具特色的牡丹之美的同时，也通过一系列丰富多彩的活动感受中国传统文化的深厚底蕴，品味生机勃勃、活力澎湃的“春天里的中国”。(洛报融媒·洛阳网记者 万晓阳)

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洛阳牡丹花正艳