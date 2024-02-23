亲爱的朋友，你可曾到过洛阳？无论你回答“是”或“否”，此刻脑海里一定都会浮现两个鲜明的标签：“古都”与“牡丹”。

牡丹仙子

亲爱的朋友，你可曾到过洛阳？

无论你回答“是”或“否”，此刻脑海里一定都会浮现两个鲜明的标签：“古都”与“牡丹”。

或许，几首耳熟能详的诗词正脱口而出，“若问古今兴废事，请君只看洛阳城”“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇”……

追溯历史。河洛大地点亮了中华文明的曙光。如果说，孔子入周问礼在洛阳遇见老子，大唐“双子星”李白与杜甫在洛阳邂逅，成就了中国历史上最激动人心的两次相遇，那么，“花中之王”牡丹与“千年古都”洛阳的文化情感交织，同样续写着流芳千古的“花”“城”故事。

细细品读，一朵牡丹，曾盛开在无数文人墨客的诗词歌赋里，绽放在见证幸福联姻的一纸婚约中，定格在充满时代回忆的“国民床单”、搪瓷脸盆上。而今，一朵牡丹，在“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”新文旅理念中升华绽放，让洛阳跻身“顶流”、火爆“出圈”，让古都形象熠熠生辉。

从某种意义上讲，牡丹之于洛阳，之于国民情感，之于中华文化，早已突破植物学的范畴，成为融入人们生命、寄托幸福期许、感知文化自信的“精神之花”。