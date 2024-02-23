“洛阳宿”始于颜值兴于文化

洛阳民宿的春天来了！我市公布首批荣获“洛阳宿”称号的18家经营主体名单，并为其授牌，以评促建推动城市民宿提质升级。

洛阳民宿的春天来了！我市公布首批荣获“洛阳宿”称号的18家经营主体名单，并为其授牌，以评促建推动城市民宿提质升级。

如果想找一个心灵休憩之地，民宿是不错的选择。湖南卫视综艺《向往的生活》的热播，令民宿成为“诗和远方”的代表，风光一时无两，吸引“渊明家族”蜂拥而至。相比乡村民宿，城市民宿入住群体更年轻，改造成本也更低，只需几万块，就可把一个旧民居改造成设计感十足的民宿。正因如此，才更容易吸引大量中小资本，将各自的故事与情怀融进民宿里，创造出小而美、小而精、小而特的体验产品。

民宿虽小，却千店千面，是撬动文旅业的杠杆支点。近年来，随着新文旅的火爆出圈，洛阳城市民宿正在崛起。从余舍精品民宿简约环保的原木风，到九间房民宿足不出户看明堂天堂，再到问礼非遗民宿主打非遗文化，不少城市民宿藏着浓浓的烟火气、市井味，散发出古都文化之美，已经成为吸引游客的网红打卡地，民宿经济也成为城市文旅产业的一个新赛道。但也有城市民宿走的是“复制粘贴”网红路线，同质化的内容让游客感到倦怠。

如果说，美景是洛阳城市民宿的“颜值”，那么文化就是其“灵魂”，个性十足的文化，才是城市民宿“长红”的“撒手锏”。这次城市民宿评选，入选标准明确，民宿主们在设计装修上应体现洛阳地域文化特色，在主题活动上应不定期组织非遗、美食、戏剧、汉服、剧本杀等文化活动，其用意就在于增强游客的文化体验，用高品质的文化引来客、留住人。

始于颜值，兴于文化。在市场角逐中，只有那些“颜值”与“灵魂”俱全的民宿，才有可能赢得江湖。对民宿主来说，缺的往往不是美景，也不是文化，而是深耕文化的匠心。当下，我们正迎接第41届中国洛阳牡丹文化节，洛阳住宿业将迎来旅游高峰。加快发展城市民宿，有利于住宿供给“削峰填谷”。期待各部门持续释放政策红利，助力城市民宿潜心提质升级，真正成为大众“向往的生活”！(洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭)