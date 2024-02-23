洛阳将推动仲裁案件全流程“掌上办”

记者日前从洛阳仲裁委员会获悉，我市今年将采取推动仲裁案件全流程“网上办”“掌上办”等措施，优化法治化营商环境，护航经济社会高质量发展。 记者日前从洛阳仲裁委员会获悉，我市今年将采取推动仲裁案件全流程“网上办”“掌上办”等措施，优化法治化营商环境，护航经济社会高质量发展。 今年，洛阳仲裁委员会将充分发挥仲裁快捷性、保密性、经济性、专业性的制度优势，围绕全市改革发展稳定大局，提供有针对性的仲裁服务，积极上门开展法治体检、提供法律服务，助力企业合规化建设；同时，聚焦社会所盼、群众所需，创新方法，努力将更多民商事纠纷引导至仲裁途径解决。 实施创新驱动战略 积极探索知识产权、金融、文旅文创等新经济、新领域商事纠纷的特点、焦点、难点，提供有针对性的服务，不断拓展服务领域。 加快推动洛阳国际商事仲裁院实体化运作及洛阳仲裁“一带一路”国际商事争端解决中心运行，探索国际商事争端一站式、多元化解决模式，为洛阳企业走出去提供便捷高效的涉外法律服务。 推进“智慧仲裁”建设 以新质生产力赋能仲裁高质量发展，推动仲裁案件全流程“网上办”“掌上办”，努力为当事人提供经济、便捷、高效的仲裁服务，打造富有洛阳特色的“周公制礼”“一言九鼎”“甘棠断案”等仲裁文化品牌。 推动矛盾纠纷多元化解 坚持和发展新时代“枫桥经验”，主动融入全市公共法律服务体系和网络建设，加强与人民法院、各类行政调解组织、人民调解组织等的密切配合，持续加强商事纠纷诉前化解中心建设，筹备成立金融仲裁工作站、知识产权仲裁调解中心、仲裁服务洛阳文旅工作站，创新“枫桥式仲裁”工作法，加大矛盾纠纷源头化解、多元化解力度，持续提升社会治理法治化水平。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 马建广）